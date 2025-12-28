鼻涕流不停？英國核准長效生物製劑 專治嚴重鼻竇炎合併鼻息肉

英國核准新型生物製劑治療嚴重慢性鼻竇炎合併鼻息肉，有助於緩解流鼻水與嗅覺喪失等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於長期受慢性鼻竇炎與鼻息肉所苦的患者而言，流鼻水、嗅覺喪失是揮之不去的惡夢。英國《每日郵報》報導，英國藥物及保健產品管理局（MHRA）本月正式核准兩款新型「生物製劑」，能直接從免疫系統源頭阻斷發炎反應。其中一款藥物僅需每6個月注射一次，不僅能顯著縮小鼻息肉，更有望讓患者擺脫長期服用類固醇的副作用與反覆手術的痛苦。

這兩款獲准上市的藥物分別為Depemokimab與Tezepelumab。不同於傳統治療方式，它們屬於生物製劑，機制是鎖定並「關閉」驅動發炎反應的特定免疫系統路徑。英國南安普敦大學醫院（University Hospital Southampton）鼻科專家薩利布（Rami Salib）教授指出，臨床試驗與實際應用數據顯示，這些藥物能有效改善症狀、恢復患者嗅覺，並減少對重複手術的需求，「這將使我們能夠讓患者停止依賴類固醇。」

報導指出，英國約有11%成年人患有慢性鼻竇炎。其中最嚴重的類型是「慢性鼻竇炎合併鼻息肉」（CRSwNP），長期發炎導致鼻腔軟組織增生形成息肉，不僅阻塞呼吸道，更會壓迫嗅覺神經，導致嗅覺部分或完全喪失。

現行標準治療多為類固醇鼻噴劑、抗組織胺或口服類固醇，若無效則需進行內視鏡手術切除。然而，長期服用類固醇恐導致骨質疏鬆、體重增加及心血管問題；且約有50%患者對類固醇反應不佳，即便開刀切除息肉，復發率依然極高。

英國核准自費使用 公費審查進行中

目前MHRA已核准Depemokimab與Tezepelumab在英國進行私人販售（自費使用）。給藥方式皆為注射，Depemokimab為長效型，每6個月注射一次；Tezepelumab與另一款正由英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）評估納入公費的Dupilumab，則需每月注射一次。

嗅覺味覺慈善機構（SmellTaste）創辦人波克（Duncan Boak）強調，對於經歷多次手術仍無效的患者來說，這些新療法迫在眉睫；42歲的IT工程師多維（Lee Dovey）受訪時表示，該病症讓他痛苦長達4年，因擔心復發而拒絕手術，新藥的出現對他而言是極大福音。

