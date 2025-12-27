自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》網路假名醫 連真醫師差點被騙：他們是賣藥詐團

2025/12/27 17:03

網路社群平台充斥不少假醫師，這些都AI生成的，減重醫師蔡明劼也差點相信他們，特別向長輩呼籲，千萬不要聽信，買到賣藥詐團的保健品。（取自蔡明劼臉書）

網路社群平台充斥不少假醫師，這些都AI生成的，減重醫師蔡明劼也差點相信他們，特別向長輩呼籲，千萬不要聽信，買到賣藥詐團的保健品。（取自蔡明劼臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「網路名醫」連真醫師也差點被騙了。減重醫師蔡明劼指出，最近滑 YouTube 時，系統推薦了幾段醫療影片。標題寫著「陳醫師主講」，點進去聽了十幾分鐘，內容講得頭頭是道，但有些細節還是怪怪的。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，他表示，下一則推播過來的影片是「林醫師」，內容竟然跟陳醫師有90%重複，只是換個語氣而已。

蔡明劼馬上警覺到不對勁，一度懷疑是不是創作者互相抄襲？仔細觀察，才發現讓人「背脊發涼」的真相：這兩位醫師都沒有全名、沒有服務院所，拍攝背景乾淨得像樣品屋，其實他們根本不是真人，而是「AI 生成的假醫師」！

台灣事實查核中心過去也揪出不少這類假醫師，例如他們指稱：「北榮與台大發現糖尿病元兇」，其實兩家醫院都澄清過根本沒這回事。再來，這些假醫師在現實醫療體系中根本不存在。其實，他們真正的目的是在推銷未經證實的保健品或減肥產品。

蔡明劼說，這類影片鎖定的族群，大都是長輩，詐騙集團看準長輩愛看養生資訊、排斥長期吃西藥的心理，用「革命性療法」包裝誇大食療，誘導他們停藥，轉而購買昂貴卻來路不明的保健品。

因此，他提出呼籲，看到這類影片的長輩要留意3個面向：

●看全名：只有姓氏、沒有全名與醫院職稱的，高度可疑。
●看背景：畫質過於平滑、背景整齊到不自然的影片要當心。
●找專業：身體有問題，請直接回診與醫師討論，切勿自行停藥、或服用來路不明的保健品。

還有一位「陳志明」醫師在YT有2.31萬訂閱，其中有關控糖騙局的影片，觀看次數高達1.6萬次。這些影片透過不實內容賺取流量，恐導致對AI技術不熟悉的熟齡族群採信，甚至可能延誤就醫。蔡明劼希望大家廣為分享、轉貼，以免長輩誤信詐團，傷了荷包還傷了身體。

