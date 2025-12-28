自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》丁耀林與兒丁學忠吃完冰午休猝死 醫：驟降氣溫恐是殺手

2025/12/28 17:58

健康網》丁耀林與兒丁學忠吃完冰午休猝死 醫：驟降氣溫恐是殺手

丁耀林是大文豪，筆耕勤奮，不幸於睡夢中離世，彰基表示，氣溫驟降對慢性病患是隱性殺手。（資料照）


〔健康頻道／綜合報導〕曾造成全台轟動的「台西風雲」作者丁耀林昨 （27）日辭世，享壽88歲。他昨天下午還與擔任立委兒子丁學忠 一起冰淇淋，邊聊選民服務進度，隨後丁耀林上樓午休卻猝死，令家屬十分錯愕、無法接受。最近氣溫驟降，對於心血管疾或者慢性病者，很容易發生OHCA、猝死的憾事。

根據彰化基督教醫院衛教資料指出，到院前心跳停止俗稱OHCA，一種是外傷型，比如說車禍撞到頭，另一種是非外傷型，比如突然在家裡昏倒。外傷的存活率本來就相當低，以全世界的數據來說，整個存活率不到3%，如果是非外傷的話，存活率是稍微高一點，可以到10%。

彰基表示，OHCA的存活率可能不到10%，但是有幾個很重要的因素：
●必須有很好的到院前救護：比如消防單位有很好的復甦訓練，或者是民眾有使用AED或CPR的經驗，可以保存一部分的大腦功能。
●很重要的是到達醫院後急診室及加護病房的救治：比如有使用葉克膜、低溫療法，或是趕快打通心血管、做心導管及打通血管等。

據了解，丁耀林之前有些慢性疾病，但都在控制範圍內，他熱愛寫作，多部膾炙人口的小說，如「死囚」，其中長篇寫實作品「殺手輓歌」在自由時報第三版連載，報界當時更譽為最震撼作品，另篇長篇寫實作品「我要活下去」，也獲得自由時報連載。

丁耀林因有慢性疾病，產生OHCA的機率不低，像是慢性肺阻塞（COPD）患者，或長期暴露於空污環境中，亦會大幅增加肺部疾病及心血管猝死風險。

根據佳齡健康衛教資料指出，已知有腦心血管疾病，或家族中有猝死家族史的人，都是高風險族群。其中，和腦心血管之動脈粥狀硬化形成相關的高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、吸菸、酗酒等，都是間接造成猝死的元凶。

病人在猝死前確實可能有警訊症狀出現，但是病人常常未意識到或低估這些警訊。就心因性猝死而言，有5成的病人在發生猝死前的4個禮拜之內，曾出現過警訊症狀，而有超過8成的病人在猝死前至少1小時，就出現過警訊症狀。其中，胸痛與呼吸困難是最常見的警訊，前者約有5成，後者約佔2成。

