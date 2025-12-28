自由電子報
健康 > 杏林動態

急診醫師的「第六感」不是儀器 醫嘆：是知道他快走了

2025/12/28 18:57

在冰冷的生命監測數據之外，急診醫師往往還仰賴一種無法量化、卻極為真實的臨床直覺。資深醫師看多了，直覺判斷也很凖；圖為情境照。（圖取自freepik）

在冰冷的生命監測數據之外，急診醫師往往還仰賴一種無法量化、卻極為真實的臨床直覺。資深醫師看多了，直覺判斷也很凖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕在冰冷的生命監測數據之外，急診醫師往往還仰賴一種無法量化、卻極為真實的臨床直覺。臉書粉專「超級白急診醫師」今分享一段親身經歷，揭露醫療現場中，那種「知道病人快走了」的瞬間，並非超能力，而是歲月累積的重量。

他回憶，實習時在血液腫瘤科輪訓，某次查房後，主治醫師平靜地對家屬說：「病人快走了，今晚要好好陪伴他。」當時病人生命徵象穩定，讓年輕的他難以理解。隔天清晨，病人卻已安詳離世，成了他醫學生涯中，第一位親眼送走的生命。

隨著年資增加，他發現自己也逐漸「看得出來」了。當家屬詢問病情，他的回答從「不知道」，變成「可能撐不過今天」。這種判斷，並非來自抽血數值或心電監視器，而是一種說不出口的整體感受，病人或許清醒、沒有劇痛，卻彷彿靈魂已開始鬆動。

近日，他在下班前巡視一名敗血性休克病人，直覺感到不對勁。隔天接手後，立刻通知家屬做好心理準備。家屬只是輕聲嘆氣：「也好，他已經痛苦很久了。」不久後，家人陸續趕到，病人在親人陪伴下陷入昏迷，於當日下午安靜離世。

事後，家屬特地向他道謝。他則回應：「謝謝你們最後都能陪在他身邊，他走得很安靜。」他感嘆，在急診忙碌而壓迫的日常中，能讓一個人有尊嚴、有陪伴地走完人生最後一段路，也許正是醫師最溫柔、也最難得緊握的價值。

