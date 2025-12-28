自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》抗癌之路5大要素 醫：防堵復發全面作戰

2025/12/28 21:09

抗癌是一場馬拉松，林口長庚腫瘤醫師廖繼鼎提醒，非開完刀就擺脫癌症，一定要打氣精神與醫師一起戰勝癌症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

抗癌是一場馬拉松，林口長庚腫瘤醫師廖繼鼎提醒，非開完刀就擺脫癌症，一定要打氣精神與醫師一起戰勝癌症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕林口長庚腫瘤醫師廖繼鼎有30年行醫經歷，他語重心長地說：「最怕病人以為切除了病灶，開完了刀就過關了，其實真正關鍵在康復期」。

廖繼鼎在臉書專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」指出，最怕病人回診說：「昨天的我還好好的，為什麼今天卻復發了？」他還特別拍了YouTube影片，苦口婆心地說，千萬不要跌進5個自認為康復的陷阱。尤其是那些「假性安全期，看似沒事，其實最容易讓癌友鬆懈。

他指出，太多人以為開完刀，把病灶切除了就成功了，孰不知在身體裡還有殘留的癌細胞，當免疫系統低落時，又趁機茁壯，因此，廖繼鼎最怕癌友未不定期回診，一旦鬆懈，再次復發的可能性不低。以下是他叮嚀癌友，5大注意事項：

●持續回診與遵循醫囑：
無論多忙，回診日一定要準時到，檢查前提前準備好問題，讓醫師能夠參與自己的健康管理。

●避免使用過度保健品與草本產品：
不要盲目食用大量保健食品，就算要使用要告知醫師，有些保健品會與化療藥物產生交互作用，影響藥效和增加毒性。

●規律運動：
避免過度或完全停止活動。每週維持約150分鐘的中等強度運動（如快走、瑜珈、跑步），保持身體機能，身體就像修好的機器，必須透過適當訓練維持最佳狀態。

●正視心理、壓力並勇於表達：
癌症復健常伴隨焦慮和壓力，與家人和醫療團隊坦誠溝通情緒，避免孤單恐懼積壓。

●康復路如一場馬拉松
手術只是抗癌的上半場，康復期是重新整合的階段。必需保持良好的生活習慣和治療持續。

