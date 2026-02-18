自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

最怕年節效應 醫：腦中風風險恐飆升

2026/02/18 21:13

過年期間，要避免高鹽、高油、高糖飲食過量。（記者楊金城攝）

過年期間，要避免高鹽、高油、高糖飲食過量。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕農曆春節是家人團圓歡慶的日子，但在臨床上，急診醫師發現過年期間中風病人明顯增加，與年節期間飲食、作息改變、氣候寒冷以及慢性疾病控制不佳有密切關係；若忽略中風警訊，輕則留下長期後遺症，重則可能危及生命。

台南麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑說，中風係因腦部血液供應突然中斷所造成的腦部傷害，分為兩大類型，1、缺血性中風，是腦血管被血栓堵住，約占7成；2、出血性中風（腦出血），則是腦血管破裂導致出血，病發比例較低，卻是死亡率與失能率最高的一型。

神經外科醫師張昂傑解說腦出血導航引流手術。（記者楊金城攝）

神經外科醫師張昂傑解說腦出血導航引流手術。（記者楊金城攝）

中風發作時常來得又急又快，可能出現單側肢體無力或麻木、說話不清、臉歪、視線偏向一側、劇烈頭痛、嘔吐，甚至意識不清。

張昂傑表示，過年期間中風風險上升常見的原因：

高鹽、高油、高糖飲食，使血壓與血糖劇烈波動。過年期間與親友團聚吃大餐，飲食上如多為高鹽、高油、高糖，因此影響血壓、血糖控制。過年期間飲酒增加，容易導致血壓上升或心律不整。

抽菸與二手菸暴露增加，會傷害血管內皮，使血液變得較黏稠，提高中風風險；作息不規律，過年期間家人團聚、熬夜守歲，使清晨中風風險提高。冬季低溫，血管收縮、血液黏稠度上升；加上忘記服藥或自行停藥，慢性病控制失衡。

哪些人要特別提高警覺？

高血壓、糖尿病、高血脂、心房顫動或其他心臟病患者；抽菸者；曾中風或短暫性腦缺血發作者；家族中有中風病史者，以及65歲以上長者，皆屬於中風高風險族群。

張昂傑指出，中風警訊有FAST 原則須記住：

F（Face）：臉歪、嘴角下垂

A（Arm）：單側手腳無力、舉不起來

S（Speech）：說話不清楚、聽不懂

T（Time）：立刻撥打119送醫

如何安心過好年？張昂傑說，年菜少鹽少油，避免暴飲暴食；酒精適量，能不喝就不喝；避免抽菸並遠離二手菸；維持規律作息，避免連續熬夜；注意保暖，特別是清晨與夜間；慢性病藥物務必按時服用。

張昂傑說，中風是可以預防的，戒菸、控制血壓、血糖與血脂，並在出現中風警訊時立即就醫，就能大幅降低中風與腦出血帶來的傷害，真正平安過好年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中