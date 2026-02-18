最怕年節效應 醫：腦中風風險恐飆升

過年期間，要避免高鹽、高油、高糖飲食過量。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕農曆春節是家人團圓歡慶的日子，但在臨床上，急診醫師發現過年期間中風病人明顯增加，與年節期間飲食、作息改變、氣候寒冷以及慢性疾病控制不佳有密切關係；若忽略中風警訊，輕則留下長期後遺症，重則可能危及生命。

台南麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑說，中風係因腦部血液供應突然中斷所造成的腦部傷害，分為兩大類型，1、缺血性中風，是腦血管被血栓堵住，約占7成；2、出血性中風（腦出血），則是腦血管破裂導致出血，病發比例較低，卻是死亡率與失能率最高的一型。

請繼續往下閱讀...

神經外科醫師張昂傑解說腦出血導航引流手術。（記者楊金城攝）

中風發作時常來得又急又快，可能出現單側肢體無力或麻木、說話不清、臉歪、視線偏向一側、劇烈頭痛、嘔吐，甚至意識不清。

張昂傑表示，過年期間中風風險上升常見的原因：

高鹽、高油、高糖飲食，使血壓與血糖劇烈波動。過年期間與親友團聚吃大餐，飲食上如多為高鹽、高油、高糖，因此影響血壓、血糖控制。過年期間飲酒增加，容易導致血壓上升或心律不整。

抽菸與二手菸暴露增加，會傷害血管內皮，使血液變得較黏稠，提高中風風險；作息不規律，過年期間家人團聚、熬夜守歲，使清晨中風風險提高。冬季低溫，血管收縮、血液黏稠度上升；加上忘記服藥或自行停藥，慢性病控制失衡。

哪些人要特別提高警覺？

高血壓、糖尿病、高血脂、心房顫動或其他心臟病患者；抽菸者；曾中風或短暫性腦缺血發作者；家族中有中風病史者，以及65歲以上長者，皆屬於中風高風險族群。

張昂傑指出，中風警訊有FAST 原則須記住：

F（Face）：臉歪、嘴角下垂

A（Arm）：單側手腳無力、舉不起來

S（Speech）：說話不清楚、聽不懂

T（Time）：立刻撥打119送醫

如何安心過好年？張昂傑說，年菜少鹽少油，避免暴飲暴食；酒精適量，能不喝就不喝；避免抽菸並遠離二手菸；維持規律作息，避免連續熬夜；注意保暖，特別是清晨與夜間；慢性病藥物務必按時服用。

張昂傑說，中風是可以預防的，戒菸、控制血壓、血糖與血脂，並在出現中風警訊時立即就醫，就能大幅降低中風與腦出血帶來的傷害，真正平安過好年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法