健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

年夜飯一餐恐爆表！春節年菜藏「高鈉陷阱」

2026/02/16 10:16

豐盛年菜可能暗藏「高鈉地雷」，營養師建議，先從「不沾醬」做起。（資料照）

豐盛年菜可能暗藏「高鈉地雷」，營養師建議，先從「不沾醬」做起。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節圍爐桌上佳餚滿滿，但看似熱鬧的年夜飯，卻可能暗藏「高鈉地雷」。聖保祿醫院營養師藍元駿指出，多數年菜屬於加工或醃製食品，本就以重口味取勝，包括佛跳牆、臘肉、香腸、烏魚子、滷味、泡菜等，幾乎都是鈉含量偏高的食物。

藍元駿提醒，短時間內一次吃進多道高鈉料理，容易讓身體負擔加重。對於心臟病、高血壓或腎臟病族群來說，過量鈉攝取可能導致水分滯留、血壓上升，甚至出現水腫、喘不過氣等症狀；一般民眾則常見口渴、頭痛等不適，與血管壓力上升有關。

依衛福部建議，每日鈉攝取量應控制在2400毫克內，約等於6克食鹽，但藍元駿直言：「國人平日三餐早已超標，年夜飯一餐吃下來，鈉量可能就是一天建議量的2倍甚至3倍。」

至於吃完火鍋後口渴難耐，藍元駿強調，補充白開水才是最佳選擇，茶飲因利尿效果，反而可能讓身體更缺水。若是購買現成年菜，他建議從「不沾醬」做起，避免額外攝取隱形鈉；想增加風味，可改用蒜、蔥、九層塔、辣椒等天然辛香料取代加工醬料，必要時也可將部分料理稍微過水，他坦言可行度不高，仍建議高風險族群優先避開高鈉菜色，才能安心過好年。

