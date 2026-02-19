春節補過頭恐傷腎 人參、滴雞精不是人人適合

春節送禮，建議不要送長輩備人參、滴雞精等補品，以免補錯，反而可能傷身；示意圖。（圖擷取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節送禮與進補文化盛行，不少民眾返鄉時，總會替長輩準備人參、滴雞精等補品，但補得不對，反而可能傷身。聖保祿醫院營養師藍元駿指出，人參與滴雞精本質相似，都是經過濃縮的營養補充品，滴雞精主要提供胺基酸與小分子蛋白質，而人參則多了「人參皂苷」等具生理作用的成分。

藍元駿提醒，這類補品因為「濃縮」，對腎臟病、高血壓族群並不友善，尤其春節期間已攝取大量高鈉、高蛋白年菜，更不建議同時進補，「其實現代人飲食充足，多數人三餐正常，並不需要額外補品。」

請繼續往下閱讀...

若遇到短期高壓、熬夜或過度疲勞，適量補充滴雞精，確實可能因胺基酸參與代謝，帶來提振精神的效果，但若非長期勞累或營養不良，日常飲食已足夠應付需求，「就像加油一樣，沒缺油其實不用一直加。」

他也指出，冬天流行的羊肉爐、藥膳鍋，多源自早期物資匱乏年代的節氣進補觀念，放在現代「天天火鍋、吃到飽」的飲食環境下，反而容易補過頭。許多人習慣將補品送給長輩，認為好吸收、有效果，但並非每位長者都適合，若本身有慢性病或腎功能不佳，過量反而增加身體負擔。

至於攝取頻率，藍元駿表示，一週一次並不算過量，但前提是真的有需要，否則沒事就不必喝，才是健康過年的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法