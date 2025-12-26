自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

泡湯猝死風險高！醫師揭「5危險行為」 冷熱交替最要命

2025/12/26 21:07

醫師黃軒建議泡湯前先預熱、水溫控制在38至40度。（法新社）

醫師黃軒建議泡湯前先預熱、水溫控制在38至40度。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕近日冷氣團發威，全台氣溫明顯下降，許多民眾也會特地前往泡湯。對此，胸腔內科醫師黃軒今（26）日分享，5種泡湯的「危險行為」，包含喝酒後泡湯、起身太快或沒坐著休息等。

黃軒今日於臉書粉專表示，冬天泡湯容易猝死的民眾，很多都不是重病的患者，而是看起來還不錯、好像很健康的人，而其中的關鍵在於「冷熱交替」，所造成的心血管急性失衡，「這是一場發生在你體內、但你完全無感的生理風暴。」

黃軒提到，冬天泡湯的「死亡3段式」，首先在冷的情況下走進浴場，低溫會讓血管急速收縮、血壓上升跟心臟負荷增加；再來進入熱水後，血管會突然擴張、血壓快速下降、心跳加快與心臟被迫加班；最後，出池的瞬間受冷空氣刺激，血管會再次急縮，因此容易出現心律不整、暈厥、心肌梗塞、中風等狀況。

黃軒強調，尤其年紀大、慢性病的民眾特別危險，因為他們的血管和神經反射，已經沒那麼有彈性了。研究顯示，高血壓、心臟病患者、糖尿病、腎臟病或洗腎族群，在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應恐明顯失常。

另外，黃軒解釋了最危險的「5種泡湯行為」，包含水溫超過41–42°C、泡湯超過15–20分鐘、喝酒後泡湯、一個人泡湯或沒人注意、起身太快與沒坐著休息。黃軒重申，冬天泡湯不是不能，是不能「亂泡」，不是水要怕，而是溫差要命。

最後，黃軒列出「不猝死」的泡湯步驟，例如先把身體「預熱」，沖38–40°C的溫水、水溫不要超過41–42°C、下水順序由腳至小腿至大腿至腰再至胸、每次泡5–10分鐘就好，1天最多2次、泡湯前後一定要喝水、出池後先坐著3–5分鐘，再慢慢站起來。而喝完酒、有感冒發燒、空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高，及心臟病、中風、洗腎跟嚴重糖尿病患者，則千萬不要去泡湯。

