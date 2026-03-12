健康網》鼻塞藥讓你睡不著？ 藥師提解方：怕失眠這樣吃

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，吃鼻塞藥造成失眠，常與藥物成分有關，除改變時間服用，也可與醫師或藥師討論換藥，或可改善情況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在感冒或鼻塞時，會服用鼻塞藥，希望鼻子通了能好好睡覺。不過，有些人卻發現，服藥後反而越來越清醒，躺在床上難以入睡。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，吃藥造成失眠的原因，通常不是抗過敏成分，而是鼻塞藥中用來解除鼻充血的去充血劑。若因藥物成分作用而失眠，建議可與醫師或藥師討論換藥、減量，或是盡量改成白天吃，有助改善情況。

去充血劑助鼻腔暫暢通

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，常見鼻塞藥中，會加入去充血劑來改善鼻塞，例如：偽麻黃素（Pseudoephedrine）、去氧腎上腺素（Phenylephrine）或甲基麻黃素（Methylephedrine）。這些成分可以讓鼻腔血管收縮、減少腫脹，使鼻道暫時變得通暢，因此服用後常會有「鼻子瞬間通了」的感覺。

鼻塞藥成分恐致失眠

洪正憲說明，但因這些成分同時也是交感神經興奮劑，會讓身體進入類似「戰鬥或逃跑模式」，造成心跳變快、血壓升高、精神亢奮，自然就很難入睡。睡眠醫學文獻也指出，去充血劑雖然有效緩解鼻塞，但失眠與焦慮是常見副作用，尤其夜間服用影響更明顯。

3招有助改善睡不著

想要判斷是不是鼻塞藥物害你睡不著？洪正憲表示，方法很簡單，可以查看藥袋或藥盒上成分，如果看到Pseudoephedrine、Phenylephrine、Methylephedrine，很有可能是導致失眠的主因。若需要緩解鼻塞，又不想晚上因藥物提神作用而睡不著，可以下3個方法：

1.可與醫師或藥師討論換藥，如改用類固醇鼻噴劑，因為作用在鼻腔局部、進入全身的量較少，比較不會造成中樞刺激。

2.如果確實需要用到去充血劑，盡量改成白天吃，例如：改成早上或中午，避免放到傍晚或睡前。

3.若家裡只有這種藥，但鼻塞難受，建議可以先嘗試減量，晚上先用蒸氣、熱敷、洗鼻器或鼻貼來緩解。

洪正憲提醒，鼻塞藥會讓人睡不著，其實不是你的體質怪，而是藥物本身就具有「興奮效果」。只要調整藥物種類或服藥時間，你就能同時兼顧「鼻子要通」與「晚上睡得好」。

