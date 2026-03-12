自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「久咳」掛門診就好 醫：3紅旗警訊掛急診

2026/03/12 20:42

安南醫院胸腔內科醫師何建輝提醒，若咳嗽時發現3大警訊，應盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

安南醫院胸腔內科醫師何建輝提醒，若咳嗽時發現3大警訊，應盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕安南醫院胸腔內科醫師何建輝在臉書粉專「胸腔內科-何建輝醫師」表示，對醫師來說完全能體會飽受不明原因咳嗽所苦的病患，咳到睡不著有多折磨；何建輝需要說句心裡話：「久咳跑急診，其實是最沒效率的選擇！」

何建輝比喻：急診室就像「消防隊」，專救有立即生命危險的火災；而久咳不癒需要的其實是「偵探」，要慢慢抽絲剝繭找真兇。如果你因為久咳去急診，通常會被檢傷分類在第3或4類（輕症）。你不但會等到天荒地老，急診醫師的任務也只是幫你「排除立即危險」並開個止咳藥，沒時間幫你找出真正的病因。

何建輝強調，久咳超過三週，請掛「胸腔內科門診」！在門診，我們有充裕的時間與武器，幫你揪出到底是鼻涕倒流、胃酸逆流，還是氣喘在作怪，還是嚴重的如鼻竇炎、肺炎、或是肺癌均有可能。

最後何建輝提醒，如果有這 3 個「紅旗警訊」，請立刻衝急診：

1. 喘到連一句話都講不完整、胸悶、胸痛。

2. 伴隨高燒且體力急速下降。

3.有肺部、心臟、三高病史。

