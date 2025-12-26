自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2025/12/26 16:21
使用暖暖包實用訣竅！醫曝「一個小動作」延續使用時間

暖暖包示意圖。（南投醫院提供）

〔即時新聞／綜合報導〕每到冬天寒流來襲，暖暖包就成為怕冷的人出門必備法寶。不過，已經開封的暖暖包，要如何延續發熱時間？家醫科醫師陳欣湄近日在臉書發文分享，若暫時用不到，可將暖暖包放進夾鏈袋，盡量擠出袋內空氣後封口，這樣暖暖包就會慢慢冷卻「暫停發熱」，要用的時候再拿出來，它會再次開始升溫。

陳欣湄昨日在臉書粉專發文表示，暖暖包會發熱，是因為內容物中的鐵粉與空氣中的氧氣作用，產生「生鏽」反應並放出熱能。她也提供了一個可以延續暖暖包使用的小技巧：已開封但暫時不用的暖暖包，放進密封的夾鏈袋，盡量擠出袋內空氣後封口，減少與空氣接觸，暖暖包就會慢慢冷卻「暫停發熱」，要用的時候再拿出來，它會再次開始升溫。

她表示，實測顯示，斷斷續續使用的「總發熱時間」，與包裝標示的時間相近，但實際可使用的「天數」會被拉長。

另外，陳欣湄表示，根據日本電視台節目《この差って何》實驗，在 10℃ 環境下，將暖暖包隔著衣物貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底，靜置 30 分鐘後，用熱像儀量測體表溫度。結果發現，貼在腹部與腳底的暖身效果最明顯，其中以腳底最能帶動全身回暖。

陳欣湄指出，但更重要的是，「怎麼用才安全」。雖然一般暖暖包表面溫度多介於 40–50℃，看起來不高，但長時間貼在同部位，仍可能造成低溫燙傷。特別是長者、糖尿病患者、周邊神經較不敏感的人，更容易燙傷卻不自覺。

她建議注意幾個原則：隔著衣物使用，請勿直接貼在皮膚上、同部位使用時間不宜過長，建議在30分鐘內、睡覺時不建議使用暖暖包，也避免同時搭配電毯、暖氣、熱水袋等其他熱源、若感到灼熱、刺痛、皮膚明顯變紅、起水泡，應立刻移除並評估就醫。

