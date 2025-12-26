健康網》PM2.5不只傷肺 醫揭恐與心血管疾病風險高度相關

想要對抗空氣污染對健康的危害，醫師李思賢建議，增加全食物、高色素的蔬果攝取，提供外源性抗氧化防禦，像青花椰苗這類富含蘿蔔硫素前驅物的超級食物。（圖取自李思賢臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人談到空氣污染，第一時間想到的是戴口罩來保護肺部，但鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，PM2.5真正的威脅不只是肺部疾病，它會導致全身的內皮細胞功能異常、動脈硬化，與心血管疾病風險高度相關，它甚至被推論可能透過血腦屏障影響中樞神經系統。他建議，不妨多攝取全食物、高色素的蔬果，增加防禦力。

PM2.5只是塵土？李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文表示，它更像是一個裝滿致癌物和重金屬的「特洛伊木馬」。因為它的粒徑小於 2.5微米（μm），能避開鼻毛和黏液的過濾，長驅直入肺泡 ，甚至直接進入血液循環 。更驚人的是，PM2.5的高毒性負載讓它吸附了大量的重金屬（如砷、鉛）和有機致癌物（如戴奧辛、多環芳香烴PAHs）。這些毒素一旦進入體內被釋放，會成為致病因子 ，使肝臟解毒系統被迫面對「毒素暴雨」。

李思賢指出，PM2.5造成健康危害的核心機制，在於「氧化壓力」。這些微粒及其攜帶的金屬，會在細胞內誘發大量活性氧（ROS），其中包括破壞力極強的羥基自由基，促使炎細胞激素大量釋放。這就是為何空污不只是肺部問題，它會導致全身的內皮細胞功能異常、動脈硬化，與心血管疾病風險高度相關 ，它甚至被推論可能透過血腦屏障影響中樞神經系統。

他引述研究說明，一項在中國重污染地區進行的人體隨機對照試驗（RCT）就證實，補充蘿蔔硫素前驅物可顯著增加受試者體內污染物代謝物的排出。Omega-3脂肪酸（EPA/DHA）也是一個關鍵。研究顯示，補充魚油可以減輕PM2.5對心血管的負面影響，改善血壓變異性和心率變異性。此外，維護腸道健康也變得至關重要。PM2.5可能會經由鼻黏膜被吞嚥進入腸道 ，造成腸道菌相失衡，這會讓炎症反應更嚴重 。

李思賢建議，增加全食物、高色素的蔬果攝取，提供外源性抗氧化防禦，像青花椰苗這類富含蘿蔔硫素前驅物的超級食物。此外，規律運動能促進新陳代謝，提升免疫力，但如果你在高污染期間到戶外跑步，反而可能因為吸入量增加而抵銷運動的益處。

