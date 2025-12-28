健康網》熱量吃太低反而瘦不了 醫揭減重卡關真相

減重時，完全不吃澱粉可能會有反效果，要選對種類。蕭捷健建議民眾，改吃糙米、地瓜、燕麥等不容易讓血糖衝高的主食；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少減重族擔心，每天攝取熱量低於基礎代謝率，是否會讓體重更難下降，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷指出，如果長期維持極低的熱量，有可能導致本身的荷爾蒙出問題，不只影響體重的調控，甚至引發情緒問題。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，一個發表在家庭醫學期刊的研究，研究找了一群人，每天只吃600到800大卡，結果他們的代謝率平均下降了大約200大卡，這代表短期吃少一點，確實會讓代謝率降低。

他仍要提醒民眾，如果長期維持極低的熱量，還是會導致本身的荷爾蒙出問題，像是T3或是Leptin瘦體素濃度下降，就會影響體重的調控與情緒。

蕭捷健解釋，很多人減重卡關，不是因為吃太少，而是因為吃錯了，造成身體的代謝變慢。到底什麼才算是吃對呢？他提出減重的3個實用原則：

1.蛋白質一定要足夠，每天要吃到「體重（公斤）X1.5-2倍」克數的蛋白質，例如，一位體重60公質的民眾，特天需要90-120克的蛋白質，並且要分散在三餐中攝取，慢慢地平均吃。

2.主食不要完全不吃，要選對種類，完全不吃澱粉可能會有反效果，蕭捷健建議民眾改吃糙米、地瓜、燕麥等這些不容易讓血糖衝高的主食。

3.不要長期只吃水煮食物，天然的油脂會讓身體知道你不是遇到飢餓，身體也不會啟動節能反應。

蕭捷健總結，減重並非吃得越少越好，而是要讓身體在「安全、不挨餓」的狀態下運作，當你吃對食物，身體才願意幫助你燃燒脂肪，讓減重之路走得更穩定。

