健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不靠醫美也能抗老？ 研究：維生素C可啟動年輕基因

2025/12/25 07:32

研究指出，維生素C可以重新編程人們的DNA，同時讓皮膚增厚，活化控制皮膚細胞生長和發育的基因；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「雞皮鶴髮」向來是多數民眾對年長者的外形想像，象徵的是變薄的皮膚外加刻劃加深的皺紋。如果不想靠醫美，又不願意讓人一眼看穿年紀，會有方法能辦到嗎？根據一項研究指出，維生素C可以重新編程人們的DNA，同時讓皮膚增厚，直接活化控制皮膚細胞生長和發育的基因。

腎臟科醫師江守山在臉書粉專「江守山醫師」引述研究指出，東京都老年醫學研究所的研究人員發現，維生素C能在短短1週內逆轉皮膚變薄的現象。研究人員在實驗室中使用人體皮膚模型，將樣本暴露在空氣中，同時從下方注入含有維生素C的液體進行滋養，這種方法模擬了我們皮膚從血管獲取營養的方式。

維生素C能促進皮膚細胞生長

研究人員使用的維生素C劑量，與經常食用富含維生素C飲食並可能同時服用補充劑的人體內的劑量大致相同。研究發現，維生素C透過重新活化與細胞增殖相關的基因，來促進皮膚細胞生長。

江守山說明，在一個被稱為DNA去甲基化的過程中，維生素C會去除DNA上的甲基基團，這些甲基基團會阻止DNA複製或讀取其遺傳訊息，而這對於細胞分裂至關重要。DNA甲基化是老化的常見因素，不良飲食和環境污染也會導致DNA甲基化。

