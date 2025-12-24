自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

7旬翁攝護腺肥大 1夜起床5次！「醫療級三秒膠」好好睡

2025/12/24 10:08

長安醫院心臟血管科主任鄭詩璁（左）與法國醫學院教授就臨床操作細節、影像判讀技巧與國際最新治療趨勢交流對談。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕「以前晚上根本不敢睡太熟。」台中73歲洪先生苦笑回憶，因為攝護腺肥大，幾乎每晚得起床上廁所4、5次，不但睡眠切得零碎，還常尿急憋不住、尿流斷斷續續，出門旅行更成了奢望，生活品質一路下滑，但擔心傳統手術風險高、恢復期長，更遲遲不敢動刀。

直到經長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁評估後，採用近年備受關注的微創治療「攝護腺動脈栓塞術（PAE）」（自費），並搭配新一代栓塞材質「血管凝膠」，免全身麻醉、傷口小，且術後即可下床行走，才讓生活恢復正軌。

鄭詩璁說，該院採用的攝護腺動脈栓塞術是從手腕導入微導管，將栓塞物質注入攝護腺動脈，使肥大組織缺血萎縮，進而改善排尿障礙，對於高齡長者而言，能大幅減輕生理負擔，回歸正常生活更快速，而「血管凝膠」像醫療級三秒膠，與血液接觸後會迅速聚合，可快速、精準地封住目標血管，相較微晶球能縮短手術時間並減少輻射曝露。

「這項技術在歐洲已十分成熟，法國血管與介入放射學會近期也來台交流，顯示台灣在攝護腺動脈栓塞術的經驗已具國際水準。」鄭醫師說，隨著大量臨床研究累積，美國泌尿科醫學會（AUA）與歐洲泌尿外科學會（EUA）最新指引已正式將其列為良性攝護腺肥大的治療選項之一，特別適合攝護腺過大、高齡、想保留性功能、有心血管疾病、服用抗凝血劑或手術風險高患者，在藥物與傳統手術之外，多了一條安全、微創、恢復快的新選擇。

鄭詩璁主任展示新型的栓塞材質「血管凝膠」。（長安醫院提供）

