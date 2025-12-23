自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

喝酒臉紅是警訊！恐是「酒精不耐症」 醫：身體「泡在致癌物裡」

2025/12/23 11:47

致茂電子公司捐贈酒精代謝酶儀器予好心肝基金會。（記者林志怡攝）

致茂電子公司捐贈酒精代謝酶儀器予好心肝基金會。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕2025已經接近尾聲，跨年夜與接下來的農曆春節都是不少民眾會開懷豪飲的時期。肝基會提醒，喝酒後容易臉紅、心跳加速其實是「酒精不耐症」的警訊，具有此類體質的民眾因為酒精代謝較慢，酒精代謝的中間產物、一級致癌物乙醛長時間在體內停留，就像讓身體泡在致癌物裡一樣，建議民眾可以檢測「酒精代謝酶基因」，了解自己是否屬於相關風險族群。

衛福部健保署長陳亮妤說，作為精神科與成癮科醫師，她在臨床服務的20年來，看了很多藥品、酒癮的個案，尤其酒精問題是被忽略已久的重大公共衛生、健康問題，全台約有850萬飲酒人口，其中100萬達到有害飲酒程度，具有胃癌、酒精性肝炎、糖尿病惡化與癌症風險。

陳亮妤指出，酒精相關癌症已確定有7種，包括口腔癌、食道癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌、大腸直腸癌、女性乳癌等，且古人說「借酒澆愁愁更愁」，據統計，飲酒習慣超過5年者，憂鬱症比例是未飲酒者的2至3倍，持續飲酒10年以上，更有酒精性失智風險。

此外，陳亮妤提到，高達8成飲酒人口屬於「高功能飲酒者」，平時看不出太多異常，但健保酒精直接相關花費達到53億元，間接相關更高達530億元，若做好前端酒精防治，不只有利於民眾健康，也可節省珍貴的健保資源。

肝基會董事長許金川則說，酒精是B肝、C肝之外，台灣最大的肝病殺手，且據統計，亞洲人的酒精代謝能力普遍較差，喝酒容易臉紅、心跳加速、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，更是「酒精不耐症」警訊，全台盛行率約47%。

肝基會執行長粘曉菁解釋，酒精經由「乙醇去氫酶」轉變為乙醛，再經過「乙醛去氫酶」轉換為乙酸，最後分解為二氧化碳與水；酒精不耐症者，乙醛去氫酶活性較低，飲酒後乙醛容易在體內堆積很長一段時間、較慢才排出體外，等於「身體有很長一段時間都泡在一級致癌物裡」。

粘曉菁提醒，酒精所過之處，都可能提升癌症風險，包括口咽喉部、食道、胃、腸道等，都可能因為飲酒產生病變，另世界衛生組織（WHO）已將酒精代謝的中間產物乙醛列為一級致癌物，在體內停留越久，對健康越不利，而一個人的酒精代謝能力是由基因決定，千萬不要以為「訓練過」就沒問題。

因此，粘曉菁建議，民眾可以透過抽血或棉棒採集口腔黏膜表皮細胞，檢測酒精代謝酶基因，了解自己是哪種基因型、代謝酒精酵素的活性高低如何，也提醒民眾，即使少量飲酒也會增加罹癌風險與健康危害，沒有所謂「安全飲酒量」可言。

