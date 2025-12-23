自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》BMI24是警戒線 醫揭「健康胖」假象

2025/12/23 10:05

研究顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上，心肌梗塞、中風等心血管重症風險，已明顯高於正常體位族群；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

研究顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上，心肌梗塞、中風等心血管重症風險，已明顯高於正常體位族群；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕全球肥胖盛行率屢創新高，「健康體位管理要超前部署」已成最新共識。醫師提醒，別再迷信所謂的「健康胖」，研究顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上，心肌梗塞、中風等心血管重症風險，已明顯高於正常體位族群，尤其亞洲人風險更高，BMI24就是不能忽視的健康警戒線。

BMI逾24　心血管重症風險增1.7倍

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，有研究顯示，BMI達24以上者，發生心肌梗塞、中風等重大心血管事件的風險，是正常 BMI（18.5–23.9）族群的1.7倍；且因體脂分布與代謝特性不同，亞洲族群在較低 BMI就可能出現胰島素阻抗、內臟脂肪偏高等問題，風險甚至高於歐美族群。

國際肥胖醫學會議首度公布台灣人用藥數據

周莒光指出，今年在「2025美國肥胖週（Obesity Week 2025）」中，發表一項備受矚目的臨床試驗，研究對象為 BMI24至30的亞洲過重與輕度肥胖族群，接受特定 GLP-1 減重藥物治療，其中1/3受試者來自台灣。

該研究受試者平均年齡41歲、腰圍約95公分，屬於「外表不一定胖，但代謝與心血管風險已悄然升高」的族群，也是過去最容易被忽略的一群人。這項研究亦是首度發表台灣人使用減重藥物的國際臨床數據。

當腰圍腰圍超標時，要小心代謝與心血管風險已悄然升高」；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

當腰圍腰圍超標時，要小心代謝與心血管風險已悄然升高」；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

11個月平均減重16%　7成以上減的是脂肪

周莒光表示，研究結果顯示，在標準化飲食、運動及醫療監測下，使用特定 GLP-1藥物的台灣受試者（BMI 24–27），11個月平均減重超16%，換算體重80公斤者，平均減重約13 公斤。

值得注意的是，減重組成分析發現，高達75.3%為脂肪減少，並非坊間常擔心的「大量流失肌肉」。他強調，只要依照醫囑、正確用藥，並配合飲食與運動規畫，就有機會「減脂、留肌肉」，進一步改善代謝健康。

亞洲人BMI每增1單位  慢性病風險增

針對國人常見迷思，周莒光指出，許多人誤以為體重只超標一點，仍屬「健康胖」，因而輕忽風險；但亞洲族群因內臟脂肪比例較高、較易出現代謝異常，在較低BMI就可能發生健康問題。

過往研究顯示，BMI每增加1單位，第2型糖尿病等慢性病風險便會隨之上升。台灣肥胖醫學會也已於 2025年更新治療指引，建議BMI 24 以上即應啟動體重管理；若生活型態調整效果有限，可在專業醫療團隊評估下，考慮藥物輔助。

減重迷思多　醫：贏得健康最重要

周莒光也提醒，近年社群媒體推波助瀾，錯誤減重資訊快速流傳，常見迷思包括「只靠減重藥物、不調整飲食運動」、「未經醫師處方自行用藥」、「減重藥物一定會造成肌少症」，甚至「只追求體重數字，忽略器官保護」。

他強調，減重並非單一手段，「贏得健康才是終極目標」。不同減重藥物、不同 GLP-1 成分，在作用機轉與實證效果上差異甚大，若需同時兼顧心血管保護或脂肪肝治療，用藥選擇也不盡相同，必須由專業醫師評估與定期追蹤。

醫籲BMI24壓線者　越早行動越好

周莒光呼籲，體重管理是高度專業的醫療行為，BMI 24「壓線族」更應及早行動，別再迷信「健康胖」。減重前務必諮詢專業醫師，遵循醫囑、避免自行調整劑量，才能在安全前提下，真正改善代謝與長期健康風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中