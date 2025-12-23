健康網》BMI24是警戒線 醫揭「健康胖」假象

研究顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上，心肌梗塞、中風等心血管重症風險，已明顯高於正常體位族群；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕全球肥胖盛行率屢創新高，「健康體位管理要超前部署」已成最新共識。醫師提醒，別再迷信所謂的「健康胖」，研究顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上，心肌梗塞、中風等心血管重症風險，已明顯高於正常體位族群，尤其亞洲人風險更高，BMI24就是不能忽視的健康警戒線。

BMI逾24 心血管重症風險增1.7倍

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，有研究顯示，BMI達24以上者，發生心肌梗塞、中風等重大心血管事件的風險，是正常 BMI（18.5–23.9）族群的1.7倍；且因體脂分布與代謝特性不同，亞洲族群在較低 BMI就可能出現胰島素阻抗、內臟脂肪偏高等問題，風險甚至高於歐美族群。

國際肥胖醫學會議首度公布台灣人用藥數據

周莒光指出，今年在「2025美國肥胖週（Obesity Week 2025）」中，發表一項備受矚目的臨床試驗，研究對象為 BMI24至30的亞洲過重與輕度肥胖族群，接受特定 GLP-1 減重藥物治療，其中1/3受試者來自台灣。

該研究受試者平均年齡41歲、腰圍約95公分，屬於「外表不一定胖，但代謝與心血管風險已悄然升高」的族群，也是過去最容易被忽略的一群人。這項研究亦是首度發表台灣人使用減重藥物的國際臨床數據。

當腰圍腰圍超標時，要小心代謝與心血管風險已悄然升高」；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

11個月平均減重16% 7成以上減的是脂肪

周莒光表示，研究結果顯示，在標準化飲食、運動及醫療監測下，使用特定 GLP-1藥物的台灣受試者（BMI 24–27），11個月平均減重超16%，換算體重80公斤者，平均減重約13 公斤。

值得注意的是，減重組成分析發現，高達75.3%為脂肪減少，並非坊間常擔心的「大量流失肌肉」。他強調，只要依照醫囑、正確用藥，並配合飲食與運動規畫，就有機會「減脂、留肌肉」，進一步改善代謝健康。

亞洲人BMI每增1單位 慢性病風險增

針對國人常見迷思，周莒光指出，許多人誤以為體重只超標一點，仍屬「健康胖」，因而輕忽風險；但亞洲族群因內臟脂肪比例較高、較易出現代謝異常，在較低BMI就可能發生健康問題。

過往研究顯示，BMI每增加1單位，第2型糖尿病等慢性病風險便會隨之上升。台灣肥胖醫學會也已於 2025年更新治療指引，建議BMI 24 以上即應啟動體重管理；若生活型態調整效果有限，可在專業醫療團隊評估下，考慮藥物輔助。

減重迷思多 醫：贏得健康最重要

周莒光也提醒，近年社群媒體推波助瀾，錯誤減重資訊快速流傳，常見迷思包括「只靠減重藥物、不調整飲食運動」、「未經醫師處方自行用藥」、「減重藥物一定會造成肌少症」，甚至「只追求體重數字，忽略器官保護」。

他強調，減重並非單一手段，「贏得健康才是終極目標」。不同減重藥物、不同 GLP-1 成分，在作用機轉與實證效果上差異甚大，若需同時兼顧心血管保護或脂肪肝治療，用藥選擇也不盡相同，必須由專業醫師評估與定期追蹤。

醫籲BMI24壓線者 越早行動越好

周莒光呼籲，體重管理是高度專業的醫療行為，BMI 24「壓線族」更應及早行動，別再迷信「健康胖」。減重前務必諮詢專業醫師，遵循醫囑、避免自行調整劑量，才能在安全前提下，真正改善代謝與長期健康風險。

