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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新一代新冠疫苗10月開打 「副作用減半」更安全

2026/04/28 16:35

疾管署長羅一鈞（右）表示，莫德納新疫苗抗原劑量降至1/5，副作用減少一半。（記者侯家瑜攝）

疾管署長羅一鈞（右）表示，莫德納新疫苗抗原劑量降至1/5，副作用減少一半。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署今（28）日宣布，新一代莫德納新冠疫苗將於10月1日開打，與流感疫苗同步。其新冠疫苗抗原劑量僅為舊款的1/5，發燒與紅腫等副作用可望減少約50%，安全性再提升。因應夏季可能疫情，現行疫苗接種延長至7月31日。署長羅一鈞提醒病毒仍持續變異，長者接種率偏低，建議儘早接種建立保護力，降低重症風險。

羅一鈞說明，新一代新冠疫苗已在美國取得藥證，台灣將跟進採購。至於疫苗株選擇，需待6月確認主流病毒株後，再決定採購JN.1或BA.3.2型別，7月啟動採購程序，最快8月底至9月到貨，經食藥署檢驗後，銜接10月施打時程。

疾管署延長新冠疫苗接種至7月31日。（疾管署提供）

疾管署延長新冠疫苗接種至7月31日。（疾管署提供）

在採購量方面，羅一鈞坦言，近年疫苗出現剩餘，今年將依接種意願與國際建議調整數量，預估由去年的300萬劑下修至約250萬劑。

另外，針對近期網路流傳中國新冠病毒「蟬」變且疫情升溫、醫療量能吃緊等說法，疾管署引用中國疾病預防控制中心資料指出，中國近期確有春季呼吸道疫情，但規模低於冬季，且主要流行病原並非新冠，而是流感B型、副流感、呼吸道融合病毒與腺病毒等多重病毒。

不過，羅一鈞提醒，新冠病毒持續變異且具免疫逃脫特性，不排除今年5至7月全球再出現一波疫情。台灣過去2年也曾在6月中至7月初出現夏季高峰，目前雖未見升溫，但仍須提前準備。

為此，疾管署已將現行XBB疫苗接種期限延長至7月31日，目前尚有約90萬劑可供接種。庫存方面，Novavax疫苗剩16.5萬劑（效期至4月30日），另增購1萬劑可用至7月底；Moderna疫苗則有73.8萬劑，效期至10月1日。疾管署提醒，Novavax數量有限，民眾如有需求應儘早施打。

接種數據顯示，截至4月26日，全國新冠疫苗已接種約169.4萬人次。自4月7日起，65歲以上長者、55至64歲原住民及免疫不全者已可追加第2劑，但長者接種率仍偏低，第1劑為20.9%，第2劑僅0.12%。疾管署也持續擴大開放滿6個月以上未接種者施打，並延長至7月底。

此外，本週適逢世界免疫週，疾管署強調台灣已提供14項疫苗，可預防18種傳染病，涵蓋兒童與成人需求。流感疫苗方面，今年接種量已達678.2萬劑創新高，115年將採購逾700萬劑，並首度導入約20萬劑免疫加強型疫苗，優先提供長照機構長者。

肺炎鏈球菌疫苗政策也同步優化，自1月15日起提供65歲以上長者等族群接種20價疫苗（PCV20），截至4月26日已接種9.3萬劑，接種率由32%提升至34%，預估年底可達40%。

在幼兒防護方面，政府已核定將輪狀病毒疫苗納入公費，預計116年上路；同時為提升接種服務，自3月起調升醫療院所接種處置費，6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾150元。

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