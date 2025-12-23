自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

2025/12/23 20:08

美國網紅醫麥可列出10種食物含毒素，唯一推崇的奇異果，他主張連皮一起吃下去纖維、葉酸與維生素C、E；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國網紅醫麥可列出10種食物含毒素，唯一推崇的奇異果，他主張連皮一起吃下去纖維、葉酸與維生素C、E；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「請停止吃這些食物，因為它們不僅會讓你生病，若沒有處理好，會毒死你」美國網紅醫師「麥可醫師」（Doctor Mike）在YouTube頻道疾呼，千萬不要為了沒有食用過，又不懂得如何去除毒素，任意吃下肚，可能會致命。

麥可列出10個食物，提醒大家非必要，請不要輕易食用：

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

蘋果籽。（圖取自freepik）

●蘋果籽（apple seeds）
含扁桃苷（amygdalin），經腸道代謝會生成氰化物。少量無害，但一次吃下數百至上千顆種子才會有中毒風險。麥克認為，習慣性挑除籽，對身體有益處。

河豚。（圖取自freepik）

河豚。（圖取自freepik）

●河豚（fugu, pufferfish
內臟含河豚毒素（tetrodotoxin），毒性為氰化物1200倍，會導致神經麻痺與呼吸停止。需經專業持證廚師處理。

大黃葉。（圖取自freepik）

大黃葉。（圖取自freepik）

●大黃葉（rhubarb leaves）
葉片含高劑量草酸（oxalic acid），可能造成腎衰竭。莖部安全可食，但葉不可食用。

接骨木果。（圖取自freepik）

接骨木果。（圖取自freepik）

●接骨木果（elderberries，未成熟或未煮熟）
枝葉與種籽含苦味生物鹼，可產生氫氰酸。處理不當會造成噁心、嘔吐、嚴重腹瀉。

紅腰豆。（圖取自freepik）

紅腰豆。（圖取自freepik）

●紅腰豆（red kidney beans）
含植物血球凝集素（PHA）。未煮熟或加熱不足會引發急性腸胃症狀。麥克叮嚀，須煮滾至少10分鐘以上。

蓖麻子。（圖取自freepik）

蓖麻子。（圖取自freepik）

●蓖麻子（castor seeds）
蓖麻含蓖麻毒素（ricin）。蓖麻油因經高溫萃取已去毒，但蓖麻子本體不可生食。

未成熟荔枝。（圖取自freepik）

未成熟荔枝。（圖取自freepik）

●荔枝（unripe lychee，未成熟荔枝）
未熟果含高濃度次甘氨酸（hypoglycin），可造成低血糖性腦病變。空腹食用風險更高，曾造成印度兒童群聚病例。

肉豆蔻。（圖取自freepik）

肉豆蔻。（圖取自freepik）

●肉豆蔻（nutmeg）
含肉豆蔻醚（myristicin），高劑量具迷幻與細胞毒性。攝取兩至三茶匙即可引發幻覺、心律不整與全身不適。

馬鈴薯皮發青或發芽。（圖取自freepik）

馬鈴薯皮發青或發芽。（圖取自freepik）

●馬鈴薯皮發青或發芽（green potatoes, sprouted potatoes
含龍葵鹼（solanine），可造成噁心、腹瀉、神經症狀甚至致命。發青、發芽處應完全去除。

生腰果。（圖取自freepik）

生腰果。（圖取自freepik）

●腰果（raw cashews, 未經處理生腰果）
真正的「生腰果」含漆酚（urushiol，同毒葛成分）。市售所謂「生腰果」其實都經過加熱脫毒，原始生腰果不可直接食用。

不過，麥可卻很推崇與鼓勵，吃奇異果時帶果皮一起吃下去，因為皮富含纖維、葉酸與維生素C、E。可提升纖維量約50%。除了腎結石體質者，需留意草酸含量。

