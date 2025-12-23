限制級
健康網》散播不實醫療知識 恐害人！醫：AI圖不可信
〔健康頻道／綜合報導〕近期AI假影片猖獗，圖片也相當多元。內容多是標題聳動，但是毫無根據，甚至是完全錯誤，可能引發更嚴重的健康危機。土城醫院腫瘤科醫師吳教恩在臉書粉專「腫瘤科吳教恩醫師」表示，真正會傷害病人的不是治療，而是被假訊息嚇到，錯過該治療的時間。請把健康交給證據與專業。
吳教恩表示，網路上常常看到「看起來很專業、其實完全錯誤」的癌症圖卡。標題聳動、用詞模糊，動不動就寫「美國終於承認」、「專家證實」、「化療反而害人」，卻沒有研究名稱、沒有期刊、沒有任何可查證來源。
吳教恩分析，這類內容之所以傳得快，不是因為它正確，而是因為它製造恐懼、動搖病人對正規治療的信任。身為腫瘤科醫師，只想提醒一件事：沒有任何可信的醫學證據顯示，手術或化療會「讓癌症惡化或加速擴散」。
真正會傷害病人的，往往不是治療，而是被假訊息嚇到，錯過該治療的時間。「如果你或家人正在面對癌症，請把健康交給證據與專業，而不是交給一張來路不明的圖卡。」
