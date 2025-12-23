自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》散播不實醫療知識 恐害人！醫：AI圖不可信

2025/12/23 18:01

近期不少散播不實醫療資訊的圖卡流竄，恐釀成延誤就醫等意外。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期不少散播不實醫療資訊的圖卡流竄，恐釀成延誤就醫等意外。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期AI假影片猖獗，圖片也相當多元。內容多是標題聳動，但是毫無根據，甚至是完全錯誤，可能引發更嚴重的健康危機。土城醫院腫瘤科醫師吳教恩在臉書粉專「腫瘤科吳教恩醫師」表示，真正會傷害病人的不是治療，而是被假訊息嚇到，錯過該治療的時間。請把健康交給證據與專業。

吳教恩表示，網路上常常看到「看起來很專業、其實完全錯誤」的癌症圖卡。標題聳動、用詞模糊，動不動就寫「美國終於承認」、「專家證實」、「化療反而害人」，卻沒有研究名稱、沒有期刊、沒有任何可查證來源。

吳教恩分析，這類內容之所以傳得快，不是因為它正確，而是因為它製造恐懼、動搖病人對正規治療的信任。身為腫瘤科醫師，只想提醒一件事：沒有任何可信的醫學證據顯示，手術或化療會「讓癌症惡化或加速擴散」。

真正會傷害病人的，往往不是治療，而是被假訊息嚇到，錯過該治療的時間。「如果你或家人正在面對癌症，請把健康交給證據與專業，而不是交給一張來路不明的圖卡。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中