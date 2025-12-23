台日聯手開發溶瘤病毒 治療轉移性癌症

日本鳥取大學攜手台灣的生技公司發展癌症基因療法，獲得極大的進展；示意圖。（圖取自freepik）

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本鳥取大學攜手台灣的生技公司發展癌症基因療法，獲得極大的進展。日媒報導，鳥取大學研究團隊宣布，他們在老鼠實驗中，成功利用專門攻擊癌細胞的溶瘤病毒治療轉移性癌症。研究顯示，該病毒不會在正常細胞中增殖，團隊計畫最晚於2029年展開人體臨床試驗。

讀賣新聞報導，由鳥取大學基因治療學教授中村貴史帶領的研究團隊，過去曾改造牛痘疫苗使用病毒基因，開發出只會感染並破壞癌細胞的溶瘤病毒。不過，這種病毒難以傳播到與投藥部位距離較遠的腫瘤，治療效果因此受限。

這次研究中，團隊進一步在溶瘤病毒中嵌入兩種基因可活化攻擊癌細胞的免疫細胞，並以18隻體內有兩處腫瘤的老鼠身上進行實驗，僅在其中一處腫瘤注射溶瘤病毒。結果顯示，100天後有13隻小鼠的兩處腫瘤皆完全消失，且未觀察到任何副作用。

報導還指出，當該病毒與癌症免疫療法藥物併用時，也確認能讓治療困難的胰臟癌老鼠延長壽命。相關研究成果已發表於國際科學期刊。為推動臨床試驗，團隊已委託台灣的生技公司進行病毒製造。

而台灣的啟弘生技日前也發布新聞，宣布與鳥取大學簽署業務合作協議，將負責製造牛痘病毒FUVAC121藥物。該公司表示，此最新的溶瘤病毒技術，具有極佳的治療效果，不僅在動物能使給藥部位的腫瘤消退，更能促使遠端腫瘤也能完全消退，更重要是能解決對免疫檢查點抑制劑的抗藥性問題。

