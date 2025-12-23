自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

以二胡報佳音 胸腔病院耶誕活動散播溫暖

2025/12/23 15:57

胸腔病院舉辦耶誕聯歡活動，員工先以二胡報佳音。（胸腔病院提供）

胸腔病院舉辦耶誕聯歡活動，員工先以二胡報佳音。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕耶誕將至，衛生福利部胸腔病院今（23）天在病房舉辦應景的聯歡活動。員工以二胡報佳音，並透過手作與陪伴，為住院病人帶來祝福與暖意，氣氛溫馨。

活動由住院大樓大廳舉行，由員工拉著二胡，現場演奏耶誕曲目揭開序幕，吸引病人及其家屬駐足聆聽熟悉又溫暖的旋律，院方先以樂音，為寒冷的冬日增添撫慰人心的力量，讓病人暫時忘卻治療的辛苦。

衛生福利部胸腔病院副院長張自強在志工的陪同下，指導住院病人包裝禮物，以及書寫賀卡的職能治療活動，藉由簡單的手作過程，病人完成屬於自己的節慶作品，並將祝福寫進賀卡中，傳遞給自己、家屬或醫護人員；活動設計兼顧操作性與趣味性，讓不同身體狀況的病人都能安心參與，帶來成就感，現場還準備小點心，讓大家在輕鬆的氛圍中共享佳節的喜悅，溫馨地歡度耶誕。

院長黃紹宗說，耶誕不只是節慶，更是傳遞關懷與希望的重要時刻，透過音樂與手作活動，希望陪伴病人在住院期間感受到溫暖支持，也有助於情緒放鬆，協助心理調適，未來也將持續透過多元關懷活動，陪伴病人走過治療歷程，讓醫療更照顧人心，更有溫暖的專業。

胸腔病院舉辦耶誕聯歡活動，一起同樂。（胸腔病院提供）

胸腔病院舉辦耶誕聯歡活動，一起同樂。（胸腔病院提供）

胸腔病院舉辦應景的耶誕活動，提前歡度佳節。（胸腔病院提供）

胸腔病院舉辦應景的耶誕活動，提前歡度佳節。（胸腔病院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中