以二胡報佳音 胸腔病院耶誕活動散播溫暖

胸腔病院舉辦耶誕聯歡活動，員工先以二胡報佳音。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕耶誕將至，衛生福利部胸腔病院今（23）天在病房舉辦應景的聯歡活動。員工以二胡報佳音，並透過手作與陪伴，為住院病人帶來祝福與暖意，氣氛溫馨。

活動由住院大樓大廳舉行，由員工拉著二胡，現場演奏耶誕曲目揭開序幕，吸引病人及其家屬駐足聆聽熟悉又溫暖的旋律，院方先以樂音，為寒冷的冬日增添撫慰人心的力量，讓病人暫時忘卻治療的辛苦。

請繼續往下閱讀...

衛生福利部胸腔病院副院長張自強在志工的陪同下，指導住院病人包裝禮物，以及書寫賀卡的職能治療活動，藉由簡單的手作過程，病人完成屬於自己的節慶作品，並將祝福寫進賀卡中，傳遞給自己、家屬或醫護人員；活動設計兼顧操作性與趣味性，讓不同身體狀況的病人都能安心參與，帶來成就感，現場還準備小點心，讓大家在輕鬆的氛圍中共享佳節的喜悅，溫馨地歡度耶誕。

院長黃紹宗說，耶誕不只是節慶，更是傳遞關懷與希望的重要時刻，透過音樂與手作活動，希望陪伴病人在住院期間感受到溫暖支持，也有助於情緒放鬆，協助心理調適，未來也將持續透過多元關懷活動，陪伴病人走過治療歷程，讓醫療更照顧人心，更有溫暖的專業。

胸腔病院舉辦耶誕聯歡活動，一起同樂。（胸腔病院提供）

胸腔病院舉辦應景的耶誕活動，提前歡度佳節。（胸腔病院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法