健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

40歲女教師吃血壓藥還失控破170 醫：留意次發性高血壓

2025/12/23 16:40

醫師徐御凡提醒，年輕高血壓、血壓難控或伴隨異常症狀，可能是次發性高血壓，應及早檢查與治療。（亞東醫院提供）

醫師徐御凡提醒，年輕高血壓、血壓難控或伴隨異常症狀,可能是次發性高血壓,應及早檢查與治療。（亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕40歲的李老師向來生活規律、飲食清淡，從未想過自己會罹患高血壓，卻在例行健康檢查中測得血壓高達170/100mmHg。即使持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，並出現手抖、心悸及肌肉無力等不適。經進一步檢查，發現她血鉀偏低，追查後確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。接受針對病因的治療後，血壓逐漸穩定，相關症狀也明顯改善。

亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡指出，臨床上不少高血壓患者血壓控制不佳，其實不一定都是原發性高血壓，部分病患其實存在可治療的潛在病因。一般民眾熟知的原發性高血壓，多與年齡、遺傳、飲食及壓力相關，往往難以找出單一病因；但次發性高血壓則是由其他疾病或藥物引起，只要針對根本原因治療，血壓多能明顯改善，甚至恢復正常。

徐御凡表示，次發性高血壓成因多元，常見可分為腎臟疾病、內分泌異常、血管構造問題，以及藥物或飲食影響等類型，不同原因也會伴隨不同症狀與警訊，及早辨識相當重要。

徐御凡說，若出現30歲前即罹患高血壓、血壓數值過高、使用三種以上降血壓藥仍無法控制、原本穩定的血壓突然惡化，或合併低血鉀、心悸、出汗及體重明顯變化等情況，應提高警覺，及早就醫檢查，以找出可能的病因。

在檢查方面，醫師會依個別狀況安排血液與尿液檢驗，評估腎功能、電解質與荷爾蒙變化，並視需要搭配影像檢查或24小時血壓監測，以釐清病因。呼籲民眾，年輕就出現高血壓或長期控制不佳者，切勿掉以輕心，及早找出原因、對症治療，才能有效控壓。

次發性高血壓四大類別解析，抓出病因，血壓更好控制。（亞東醫院提供）

次發性高血壓四大類別解析,抓出病因,血壓更好控制。（亞東醫院提供）

