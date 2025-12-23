停電、停水也不怕！ 北榮首推「台灣防災包」 10件完整套組亮相

北榮推出的「台灣防災包」，有防災10件套組，各有各功能。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕公醫協會理事長、台北榮民總醫院院長陳威明日前出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時指出，面對地震、停電、極端氣候等風險，防災準備已不只是政府責任，更是全民必修課。

陳威明也在會中介紹北榮推出的「台灣防災包」。他透露，這項構想源自長年旅居瑞典的女兒。女兒告訴他，瑞典居民幾乎人手一包防災物資，政府與社會高度重視災害應變；甚至曾將防災包當作生日禮物送給他，讓他深刻體會防災準備的重要性，也促成北榮著手研發適合台灣環境的防災套裝。

北榮設計的「防災10件套」以實用、輕便為核心，採用防潑水背包，容量足以收納緊急避難物資，並附反光條，提升夜間辨識度。包內配置乾電池行動充電器，使用4顆3號電池即可為手機等小型裝置供電，停電時仍能維持基本通訊。

考量災後停水與如廁不便，防災包內含3公升可折疊水袋與附凝固劑的緊急衛生袋，可應付臨時用水與如廁需求。此外，還備有簡易壓縮毛巾、醫療口罩、鋁箔保暖毯，協助清潔、防護與保暖，降低失溫與感染風險。

為提升避難期間的休息品質，防災包也納入充氣枕頭與眼罩，讓民眾在臨時安置或夜間休息時，仍能獲得基本舒適度。另附「防災避難手冊」，收錄地震避難、CPR急救步驟、廣播收聽頻道及聯絡資訊填寫欄位，成為關鍵時刻的重要指引。

稍早，北榮也向本報透露：「本院日前訂製及運用防災包1號作為強化及提升院內同仁醫療韌性意識之用，而公立醫院更是國家重要關鍵基礎設施之一，遇有災變時，能即時發揮醫療韌性保護國人健康甚為重要。同時也藉此防災包的設計，呼籲強化全民防災意識，做好個人防災準備，提升國人具備自救及保護能力。」

北榮表示，該防災包款式係由善心人士無償捐贈，袋子是台北榮總自行設計，上面還有榮總的Logo，無法對外販售；國人如果因此有感到防災包的重要性，建議民眾用關鍵字搜尋「防災包」，亦可找到許多類似功能的商品。

