台北醫院攜手國體大 「運動員醫療綠色通道」醫療效率也成為運動競爭力

衛福部台北醫院院長鄭舜平（左）今與國立體育大學校長邱炳坤（右）簽訂運動員醫療合作MOU。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣今（2025）年9月正式成立運動部，運動發展邁入專業體系化，衛生福利部台北醫院今天與國立體育大學正式簽署合作備忘錄（MOU），建構「運動員醫療綠色通道」，整合跨科醫療資源，提供學生運動員更即時的運動醫療服務，院長鄭舜平盼藉運動員醫療綠色通道，讓醫療效率成為運動競爭力的一部分。

衛福部台北醫院指出，醫院陸續與多所學校建立運動員醫療合作機制，運動員醫療綠色通道以「效率與整合」為核心，透過專人窗口提供免等待掛號、快速看診、跨科會診及即時影像檢查等服務，大幅縮短診療流程，降低運動傷害風險，並加速恢復期，協助學生運動員訓練安全無虞。

台北醫院院長鄭舜平多次擔任帕奧國家隊隊醫，他說，運動表現的關鍵不只在訓練場上，更取決於是否能在第一時間獲得正確且不被延誤的醫療介入。醫療是運動發展不可或缺的後勤支撐，透過運動員醫療綠色通道，協助學生在健康與安全的前提下穩定發展，為台灣運動發展奠定穩固的基礎。

國體大校長邱炳坤表示，在運動部成立的時代，學校更該用制度守護學生，透過與台北醫院合作建立學生運動傷害後送合作機制，無論是在訓練或比賽期間，學生都能即時獲得專業照護。

台北醫院指出，雙方未來將共同推動「運動傷害防治與健康促進教育」，透過醫療與教育資源共享及專業交流，建立運動防護知識推廣與健康促進平台。台北醫院運動醫學中心將提供臨床醫療專業，結合國體大的教學與訓練能量，共同規劃課程與專題講座，落實校園運動安全文化。

