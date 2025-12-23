自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感低點卻奪命！上週6死16重症 6旬婦「反覆發燒」搶救3週不治

2025/12/23 15:34

防疫醫師林詠青說明近期流感重症與死亡案例。（疾管署提供）

防疫醫師林詠青說明近期流感重症與死亡案例。（疾管署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕儘管流感疫情罕見在12月底仍處低點，但重症與死亡風險並未消失。疾病管制署今（23）日公布，上週國內新增16例流感併發重症病例及6例死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案中有一例較為特殊，為南部一名60多歲女性，近半個月反覆發燒、畏寒，直到急診就醫時已出現肺炎，住院治療期間多次心跳停止，最終搶救3週仍不治，凸顯高風險族群未接種疫苗的嚴重後果。

林詠青說明，依據疾管署監測資料，上週類流感門急診就診共83851人次，與前一週相當，顯示整體疫情仍在低點盤整。不過，新增16例流感併發重症病例，包含3例H1N1、12例H3N2及1例A型未分型，並新增6例死亡，死亡個案全數感染H3N2。

從實驗室監測結果來看，目前社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，其中A型H3N2占比最高，其次為B型及A型H1N1。本流感季（2025至2026年）截至目前，已累計396例流感併發重症病例，其中113例為H1N1、277例為H3N2，另有2例A型未分型及4例B型；死亡病例累計74例，包括23例H1N1、50例H3N2及1例B型。重症病例以65歲以上長者為主，占64%，另有83%具慢性病史，而高達91%未接種本季流感疫苗。

林詠青特別提到上述南部死亡個案，該名女性本身患有糖尿病、高血壓、高血脂及氣喘等多重慢性病，且今年並未接種流感疫苗。她自11月起陸續出現發燒、畏寒症狀，持續約2週後於11月底前往急診就醫，胸部X光檢查已顯示肺部異常，隨即收治住院。住院後病況迅速惡化，出現呼吸困難並轉入加護病房，快篩證實感染A型流感，且已併發肺炎。即便及時投予抗病毒藥物，病程中仍反覆發生心跳停止，後續更併發侵襲性黴菌感染，最終於12月中旬病逝，住院時間約3週。

在國際疫情方面，疾管署指出，全球流感活動度正呈上升趨勢，鄰近國家如中國、日本、韓國目前仍處於高點，但近3週已有下降或上下波動的情形；亞洲其他地區、東歐、北歐、西歐、西非，以及北美、中美洲與加勒比海地區流感活動度亦明顯上升，主要流行型別同樣以A型H3N2為主。

至於新冠疫情，林詠青表示，國內目前仍處低點波動。第51週新冠門急診就診人次為1099人，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1。上週新增3例新冠併發重症本土病例及1例死亡。今年10月以來累計45例新冠併發重症，其中6例死亡，重症患者同樣以65歲以上長者及具慢性病史者為多，分別占62%及80%，且96%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率多呈下降趨勢，僅非洲部分地區略有上升，WHO近期新增BA.3.2列為監測中變異株，但目前占比仍低。

疾管署提醒，時序入冬後，流感及新冠等呼吸道傳染病仍持續在社區中流行，民眾不可因整體疫情偏低而掉以輕心。除應落實勤洗手、咳嗽禮節、出現發燒或呼吸道症狀時戴口罩並在家休息外，也呼籲尚未接種流感或新冠疫苗的公費對象，尤其是65歲以上長者及慢性病患者，儘速完成接種以提升保護力。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫並配合醫師治療，以降低併發重症及死亡風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中