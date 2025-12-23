流感低點卻奪命！上週6死16重症 6旬婦「反覆發燒」搶救3週不治

防疫醫師林詠青說明近期流感重症與死亡案例。（疾管署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕儘管流感疫情罕見在12月底仍處低點，但重症與死亡風險並未消失。疾病管制署今（23）日公布，上週國內新增16例流感併發重症病例及6例死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案中有一例較為特殊，為南部一名60多歲女性，近半個月反覆發燒、畏寒，直到急診就醫時已出現肺炎，住院治療期間多次心跳停止，最終搶救3週仍不治，凸顯高風險族群未接種疫苗的嚴重後果。

林詠青說明，依據疾管署監測資料，上週類流感門急診就診共83851人次，與前一週相當，顯示整體疫情仍在低點盤整。不過，新增16例流感併發重症病例，包含3例H1N1、12例H3N2及1例A型未分型，並新增6例死亡，死亡個案全數感染H3N2。

請繼續往下閱讀...

從實驗室監測結果來看，目前社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，其中A型H3N2占比最高，其次為B型及A型H1N1。本流感季（2025至2026年）截至目前，已累計396例流感併發重症病例，其中113例為H1N1、277例為H3N2，另有2例A型未分型及4例B型；死亡病例累計74例，包括23例H1N1、50例H3N2及1例B型。重症病例以65歲以上長者為主，占64%，另有83%具慢性病史，而高達91%未接種本季流感疫苗。

林詠青特別提到上述南部死亡個案，該名女性本身患有糖尿病、高血壓、高血脂及氣喘等多重慢性病，且今年並未接種流感疫苗。她自11月起陸續出現發燒、畏寒症狀，持續約2週後於11月底前往急診就醫，胸部X光檢查已顯示肺部異常，隨即收治住院。住院後病況迅速惡化，出現呼吸困難並轉入加護病房，快篩證實感染A型流感，且已併發肺炎。即便及時投予抗病毒藥物，病程中仍反覆發生心跳停止，後續更併發侵襲性黴菌感染，最終於12月中旬病逝，住院時間約3週。

在國際疫情方面，疾管署指出，全球流感活動度正呈上升趨勢，鄰近國家如中國、日本、韓國目前仍處於高點，但近3週已有下降或上下波動的情形；亞洲其他地區、東歐、北歐、西歐、西非，以及北美、中美洲與加勒比海地區流感活動度亦明顯上升，主要流行型別同樣以A型H3N2為主。

至於新冠疫情，林詠青表示，國內目前仍處低點波動。第51週新冠門急診就診人次為1099人，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1。上週新增3例新冠併發重症本土病例及1例死亡。今年10月以來累計45例新冠併發重症，其中6例死亡，重症患者同樣以65歲以上長者及具慢性病史者為多，分別占62%及80%，且96%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率多呈下降趨勢，僅非洲部分地區略有上升，WHO近期新增BA.3.2列為監測中變異株，但目前占比仍低。

疾管署提醒，時序入冬後，流感及新冠等呼吸道傳染病仍持續在社區中流行，民眾不可因整體疫情偏低而掉以輕心。除應落實勤洗手、咳嗽禮節、出現發燒或呼吸道症狀時戴口罩並在家休息外，也呼籲尚未接種流感或新冠疫苗的公費對象，尤其是65歲以上長者及慢性病患者，儘速完成接種以提升保護力。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫並配合醫師治療，以降低併發重症及死亡風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法