跨院就醫也能「秒讀」病歷！ 衛福部推FHIR接軌國際

為讓病歷真正「跟著病人走」，衛福部將FHIR納入醫院評鑑。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕到不同醫院看診，卻得一再重複說病史、重新做檢查，是不少民眾的共同經驗，為讓病歷真正「跟著病人走」，衛福部將FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）納入醫院評鑑，今（23日）在台北生技園區舉辦「第一屆國際FHIR伺服器效能競賽」頒獎發表會，透過競賽實測系統效能，為跨院病歷交換全面上路暖身。

衛福部資訊處長李建璋表示，FHIR是目前國際通用的醫療資料交換標準，最大的特色是快又好用，以往跨院交換病歷，往往得整份文件傳來傳去，FHIR則可以把病歷拆成「一小塊一小塊」的資料，需要時就能即時讀取。當不同醫院能快速查看病人的用藥、檢查與治療紀錄，不只可避免重複檢查，也能減輕醫護人員整理資料的負擔，讓民眾看診流程更順暢、更省時間。

請繼續往下閱讀...

李建璋指出，目前台灣的電子病歷系統多達40、50套，各自為政，若仰賴國外軟體與技術整合成FHIR系統，得投入高達數千億元，因此政府選擇自己來，由國內團隊開發工具，將既有電子病歷轉換為FHIR，協助醫療院所加速系統轉型，降低對國外技術的依賴。

目前已有3家示範醫院完成FHIR電子病歷導入，實現跨院病歷資料的標準化轉換，包括台中中山、林口長庚與台北馬偕。李建璋說，此次競賽集結國內外資訊團隊，實際測試FHIR伺服器的效能表現，盼透過技術優化，打造更快速、穩定的醫療資料交換環境。

他也提到，FHIR能支援行動裝置與資源受限系統，貼近行動化趨勢，加上擁有豐富的開源資源，已成為全球共通方向，美國政府已入法要求與健保計畫簽約的醫療機構全面採用FHIR，強化資料互通，歐盟也預計在2027年推出相關措施，台灣則已將FHIR納入醫院評鑑項目，與國際接軌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法