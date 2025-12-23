自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

跨院就醫也能「秒讀」病歷！ 衛福部推FHIR接軌國際

2025/12/23 15:18

為讓病歷真正「跟著病人走」，衛福部將FHIR納入醫院評鑑。（資料照）

為讓病歷真正「跟著病人走」，衛福部將FHIR納入醫院評鑑。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕到不同醫院看診，卻得一再重複說病史、重新做檢查，是不少民眾的共同經驗，為讓病歷真正「跟著病人走」，衛福部將FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）納入醫院評鑑，今（23日）在台北生技園區舉辦「第一屆國際FHIR伺服器效能競賽」頒獎發表會，透過競賽實測系統效能，為跨院病歷交換全面上路暖身。

衛福部資訊處長李建璋表示，FHIR是目前國際通用的醫療資料交換標準，最大的特色是快又好用，以往跨院交換病歷，往往得整份文件傳來傳去，FHIR則可以把病歷拆成「一小塊一小塊」的資料，需要時就能即時讀取。當不同醫院能快速查看病人的用藥、檢查與治療紀錄，不只可避免重複檢查，也能減輕醫護人員整理資料的負擔，讓民眾看診流程更順暢、更省時間。

李建璋指出，目前台灣的電子病歷系統多達40、50套，各自為政，若仰賴國外軟體與技術整合成FHIR系統，得投入高達數千億元，因此政府選擇自己來，由國內團隊開發工具，將既有電子病歷轉換為FHIR，協助醫療院所加速系統轉型，降低對國外技術的依賴。

目前已有3家示範醫院完成FHIR電子病歷導入，實現跨院病歷資料的標準化轉換，包括台中中山、林口長庚與台北馬偕。李建璋說，此次競賽集結國內外資訊團隊，實際測試FHIR伺服器的效能表現，盼透過技術優化，打造更快速、穩定的醫療資料交換環境。

他也提到，FHIR能支援行動裝置與資源受限系統，貼近行動化趨勢，加上擁有豐富的開源資源，已成為全球共通方向，美國政府已入法要求與健保計畫簽約的醫療機構全面採用FHIR，強化資料互通，歐盟也預計在2027年推出相關措施，台灣則已將FHIR納入醫院評鑑項目，與國際接軌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中