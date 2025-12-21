自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

北捷連續攻擊》鄭捷、張文們蠢動 醫：媒體高曝光率恐是次級傷害

2025/12/21 21:56

胸腔科醫師黃軒認為，媒體的高度曝光，本身就是次級傷害，對心理脆弱族群而言，這不是資訊，而是一種危險的「行為示範」。圖為張文行凶時使用的煙霧彈。（資料照）

胸腔科醫師黃軒認為，媒體的高度曝光，本身就是次級傷害，對心理脆弱族群而言，這不是資訊，而是一種危險的「行為示範」。圖為張文行凶時使用的煙霧彈。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕張文擲彈砍人案震驚全國，自他犯案後，全台出現不少仿張文，昨（20）日甚至有人自稱是他兄弟，揚言要在台中新光三越恐嚇；也有網友在網路留言，甚至重複散播威脅性言論，這類脫序的社恐行為出現。胸腔醫師黃軒表示，全球反覆出現「隨機傷人事件」，有8個關鍵事實。

●這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象：
當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。

●事件發生前，風險其實早就存在：
回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態：
1.持續性的心理壓力。
2.社會孤立與邊緣化。
3.強烈的失敗感、被剝奪感。
4.想求助，卻不知道怎麼開口，或不敢開口。

●真正的高風險者，往往不在醫療系統裡：
1.沒有精神疾病診斷。
2.不符合任何補助或追蹤標準。
3.表面上「功能正常」，私下卻一直在硬撐。

●社會孤立，是最核心、卻最被低估的背景因子：
當家庭支持、社區連結、工作安全感逐一瓦解，一個人可能還活著、還在上班、還在說話，但心理上早已沒有任何可承載情緒的地方。孤立，不會立刻造成暴力，但它會慢慢切斷所有「回到理性」的路。

●暴力，往往是情緒被逼到極端後的出口：
多數隨機傷人事件，並非源自特定仇恨對象，而是一種對整個社會的失控反應。陌生人，只是當下最容易接觸、也最不需要解釋的出口。

●媒體的高度曝光，本身就是次級傷害：
研究一再顯示，過度細節化、英雄化、情緒渲染的報導，會引發模仿效應（copycat effect）。對心理脆弱族群而言，這不是資訊，而是一種危險的「行為示範」。這本身，就是公共衛生風險。

●預防關鍵在於「早期接住」：
真正有效的預防策略，從來不只是事後圍堵，而是事前介入，包括：
1.心理健康去污名化。
2.基層人員的早期辨識能力。
3.社區支持與陪伴網絡。
4.不需要診斷、不需要標籤的求助管道。

●這不是怪物的故事，而是整個社會的警訊：
一個社會如果只處理結果，卻不處理人是怎麼被逼到那一步的，那悲劇，只會換一個人、換一個地點，再來一次。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中