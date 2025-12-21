您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
北捷連續攻擊》鄭捷、張文們蠢動 醫：媒體高曝光率恐是次級傷害
〔健康頻道／綜合報導〕張文擲彈砍人案震驚全國，自他犯案後，全台出現不少仿張文，昨（20）日甚至有人自稱是他兄弟，揚言要在台中新光三越恐嚇；也有網友在網路留言，甚至重複散播威脅性言論，這類脫序的社恐行為出現。胸腔醫師黃軒表示，全球反覆出現「隨機傷人事件」，有8個關鍵事實。
●這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象：
當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。
●事件發生前，風險其實早就存在：
回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態：
1.持續性的心理壓力。
2.社會孤立與邊緣化。
3.強烈的失敗感、被剝奪感。
4.想求助，卻不知道怎麼開口，或不敢開口。
●真正的高風險者，往往不在醫療系統裡：
1.沒有精神疾病診斷。
2.不符合任何補助或追蹤標準。
3.表面上「功能正常」，私下卻一直在硬撐。
●社會孤立，是最核心、卻最被低估的背景因子：
當家庭支持、社區連結、工作安全感逐一瓦解，一個人可能還活著、還在上班、還在說話，但心理上早已沒有任何可承載情緒的地方。孤立，不會立刻造成暴力，但它會慢慢切斷所有「回到理性」的路。
●暴力，往往是情緒被逼到極端後的出口：
多數隨機傷人事件，並非源自特定仇恨對象，而是一種對整個社會的失控反應。陌生人，只是當下最容易接觸、也最不需要解釋的出口。
●媒體的高度曝光，本身就是次級傷害：
研究一再顯示，過度細節化、英雄化、情緒渲染的報導，會引發模仿效應（copycat effect）。對心理脆弱族群而言，這不是資訊，而是一種危險的「行為示範」。這本身，就是公共衛生風險。
●預防關鍵在於「早期接住」：
真正有效的預防策略，從來不只是事後圍堵，而是事前介入，包括：
1.心理健康去污名化。
2.基層人員的早期辨識能力。
3.社區支持與陪伴網絡。
4.不需要診斷、不需要標籤的求助管道。
●這不是怪物的故事，而是整個社會的警訊：
一個社會如果只處理結果，卻不處理人是怎麼被逼到那一步的，那悲劇，只會換一個人、換一個地點，再來一次。
