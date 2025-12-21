北捷連續攻擊》兇嫌家庭關係疏離 諮商心理師：重點在自我覺察

通緝犯張文傳出家庭關係疏離，長達2年與家庭失聯。諮商心理師指出，在心理衛生方面，家庭關係疏離確實是較大的風險因子。（合成照）

〔記者林志怡／台北報導〕通緝犯張文於19日先後在捷運台北車站、中山站拋擲煙霧彈，並持長刀隨機傷人，造成4死11傷，後續傳出張嫌家庭關係疏離，長達2年與家人失聯。諮商心理師指出，目前的訊息仍不足夠，不應直接評判犯嫌與其家庭關係，但在心理衛生方面，家庭關係疏離確實是較大的風險因子，但若民眾能自我覺察，嘗試從其他面向建立良好的親密關係以補全缺失，基本上不致造成太大問題。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，家庭的凝聚力與關心有助於促進心理衛生，但以這次事件來說，建議「反過來看」，家庭關係疏離不該被視為風險或診斷，而是一項「提醒」，建議民眾可以藉此機會檢視自己與親朋好友之間的關係，以及自己身邊的社會支持力量是否足夠。

請繼續往下閱讀...

藍挹丰說，每個人都需要保有自己的空間，而實際需要的距離遠近與人格特質有關，但人類畢竟是群體性的動物，因此社會支持與協助，在心理健康層面上，仍然非常必要的。

「家庭應該是一個大家可以表達自己的情緒，彼此理解、接住情緒的地方。」藍挹丰認為，「家庭」是人類出生後接觸的第一個社會性團體，家庭關係的健全對於心理健康有相當的重要性，但人類成長發展的過程中，也會有友誼等其他親密關係產生。

因此，藍挹丰指出，在親子分際方面，父母要理解孩子需要獨立的空間，也要注意家庭關係是否過於疏離，建議民眾在家庭相處上，還是不要過度的限縮彼此互動，對於心理衛生與健康、社會情緒發展會較佳的狀態。

但如果真的與家人非常糟糕，藍挹丰說，世界上很多事情無法事事圓滿，如果家庭關係有所欠缺，但民眾可以從其他人際關係來補足的話，「其實沒有不可以，只是要自己意識到，我有哪些層面上比較不足夠，思考有沒有辦法從其他地方協助自己、補全缺失。」

藍挹丰認為，如果民眾能有意識地察覺自己的心理狀態，主動補全不足，在情緒衛生的角度來看，比較不需要擔心，但也提醒民眾，對於這次事件的犯嫌，外界所知的訊息還是非常的少，希望大家不要根據片段的資訊進行犯嫌的人格心理判斷，也避免過度揣測。

此外，藍挹丰也強調，近期新聞眾多，如果民眾自覺心情上受到影響，還是要適時隔絕，把重心放回自己的身心健康，台北市也已經籌備「安心小站」，由諮商心理師、臨床心理師陪伴民眾度過這段比較辛苦的時間，有需要的民眾可以多加利用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法