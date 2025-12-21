自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

元旦新制》2041年失智症人數恐翻倍 長照3.0擴大適用對象

2025/12/21 20:13

長者經常參與社交活動，如同學會、社團、志工活動等，以降低孤獨感和失智風險。（記者羅國嘉攝）



〔記者林志怡、羅國嘉、劉力仁／台北報導〕藝人李亞萍自曝罹患失智引發議論，面對超高齡社會來臨，衛福部使用國發會的人口推估結合失智症盛行率換算，目前65歲以上失智症約35萬人，2031年將逾47萬人，2041年近68萬人；明年元旦新制「長照3.0」政策，將放寬年輕型失智症（未滿五十歲且失能者）長照申請資格，以利及早介入，包括照護資源之布建、專業人才培訓、年輕型失智症之多元照護等，持續優化我國失智照護政策。

根據衛福部「全國社區失智症流行病學」調查，全台65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，失智類型前3名依序為阿茲海默症、血管性及巴金森氏症，女性盛行率為9.36%，高於男性的6.35%。失智症除認知功能障礙外，亦伴隨情緒及行為症狀（BPSD），除了讓失智者產生不適感，也是照顧者主要壓力來源。

衛福部次長呂建德表示，明年起依病程提供服務，極輕度、輕度且具行動能力者，可至失智據點，併有BPSD者可至權責型失智據點；符合長照需要等級者，可使用居家服務、社區式照顧服務等；如有24小時密集照顧需求者，可至失智團屋及住宿式機構失智專區，另勞動部也規劃「失智者就業推動計畫」，協助重返職場。

今年全國布建1萬5539處社區整體照顧服務據點、1184處日間照顧中心、36家團體家屋及2658床住宿式失智專區，並設置554處失智社區服務據點及132處失智共同照護中心，服務約4.7萬名個案。

對需密集照護的中重度個案，提供團體家屋與24小時照顧機構等選項。以新北市為例，目前已建置約5500家失智友善守護站、66處失智社區服務據點與14家失智共同照護中心，提供診療、諮詢、轉介與照顧支持。

呂建德指出，長照2.0經費已從2016年的49.5億元攀升至今年的926億元，成長18.7倍；長照3.0將發展社區共融照顧圈，擴大長者功能評估服務涵蓋率，自現行8.2%提升至50%，並推動社區預防口腔衰弱，維持長者自立生活能力，及早發現功能衰退，以及早介入、延緩失能。

