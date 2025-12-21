致死率45％！ICU殺手「耳念珠菌」難滅 專家發現剋星線索

英國艾希特大學研究團隊利用魚類模型，觀察到致命的「耳念珠菌」在感染宿主時會發生型態改變。圖右顯示該真菌在感染階段形成細長的絲狀結構（filaments），這有助於其在體內尋找並掠奪鐵質。（圖取自艾希特大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被稱為「超級真菌」的耳念珠菌（Candida auris）因具備多重抗藥性且致死率高，成為全球醫院加護病房的夢魘。然而，英國科學家近期取得重大突破，透過一種創新的魚類實驗模型發現，這種致命真菌在感染宿主時高度依賴「鐵質」生存。這項發現意味著，若能阻斷其獲取鐵質的途徑，或許就能找到對付這種頑強病原體的新療法。

據科技網站《SciTechDaily》報導，這項由英國艾希特大學（University of Exeter）執行的研究，19日發表於《通訊-生物學》（Communications Biology）期刊。研究團隊指出，耳念珠菌自2009年首度被發現以來，已在全球40多個國家造成疫情，被世界衛生組織（WHO）列為關鍵優先真菌病原體。該菌對主要抗黴菌藥物具有抗藥性，一旦入侵重症患者體內，致死率約達45％，且極難從醫院環境中根除，常導致加護病房被迫關閉。

為了深入了解耳念珠菌的感染機制，研究團隊面臨一大挑戰：該菌能耐受高溫，傳統實驗動物模型難以完全模擬其在人體內的行為。為此，研究人員開發了一種使用「阿拉伯鱂魚」（Arabian killifish）幼蟲的新模型。這種魚類的卵能在接近人體體溫的環境下生存，使科學家能首度在活體宿主中，觀察該菌在高溫下的感染過程。

基因全面啟動「搶鐵」模式 揭露耳念珠菌致命依賴

研究發現，耳念珠菌在感染過程中會發生型態改變，形成細長的「絲狀結構」（filaments），這有助於其在宿主體內尋找營養。更關鍵的是，科學家追蹤了感染期間的基因活動，發現多個被活化的基因與「鐵質掠奪」有關。這些基因負責製造能捕捉鐵分子的載體，將鐵運送至真菌細胞內。

艾希特大學醫學真菌學中心的研究員吉福德（Hugh Gifford）博士表示：「我們認為這項研究可能揭示了這種致命病原體在活躍感染期間的『阿基里斯腱』（致命弱點）。」他解釋，鐵是真菌生存的必要元素，這種對鐵的高度依賴即為其脆弱之處。

這項發現為未來的治療提供了新方向。吉福德指出，目前醫學界已有針對「鐵質清除活性」的藥物，未來的研究將探索是否能將這些現有藥物「老藥新用」，透過阻斷耳念珠菌獲取鐵質的能力，來治療受感染的患者，從而減少其對人類生命及醫療體系的威脅。

