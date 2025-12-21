北護大黑客松賽獲冠亞軍 持續深化AI與健康照護跨域整合

北護大團隊於2025 年「永續智慧創新黑客松（T‑SOX）」高競爭題組榮獲冠、亞軍。（北護大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北護理健康大學於今年「永續智慧創新黑客松」全國決賽中表現亮眼，在高門檻競賽題目之一「GPT 運動處方」題組中，同時奪得冠軍與亞軍，成為競賽中少數於同一題組囊括雙獎的學校，展現北護大在智慧健康、人工智慧與運動科學整合應用上的系統性實力。校方表示，將持續深化人工智慧、智慧賦能科技與健康照護的跨域整合，培育具備科技素養與專業實務能力的人才，回應高齡社會與永續健康發展的關鍵需求。

此屆黑客松競賽以SDGs為核心，結合生成式AI與健康促進實務應用。其中，「GPT 運動處方」題組因需同時整合生成式AI推論能力、運動處方專業知識、使用者互動設計與實際場域落地可行性，被視為技術與應用門檻最高的主題之一。根據主辦單位中山醫學大學統計，該題組共吸引18組跨校、跨領域團隊繳交完整提案，投稿量名列此屆競賽前5大熱門議題。

冠軍隊伍由北護大運動保健系碩士班學生林湟德、鄭晴、張涴貽同學及台北市立大學學生張志祥組成，並由教師廖翊宏與林懿苑共同指導。團隊以運動科學實證為基礎，結合GPT生成式人工智慧之語意理解與推論能力，建構可依個人健康狀態動態調整的智慧運動處方系統。評審團一致肯定該作品在專業深度、技術邏輯與實務應用可行性上的成熟表現，讚許為整體完成度最高的提案。

亞軍隊伍則由北護大人工智慧與大數據研究所學生陳宥禎、施博筎；健康事業管理系學生江育霖及運動保健系碩士班學生廖若莛、謝偉平組成跨領域團隊，並由健康科技學院教師蘇博玄領軍。團隊以GPT為核心引擎，整合AI與大數據分析能力、運動健康專業與健康服務管理觀點，設計出兼顧使用者互動體驗與實務推廣潛力的智慧運動處方應用，評審肯定其跨域整合架構與實際應用價值。

北護大主秘蘇義泰指出，除傳統的健康照護領域，校方近年來也積極推動智慧科技與健康照護跨域結合。並於111年由專業實務能力鑑定中心承接教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫，打造北部唯一一座「智慧賦能人才培育基地」。除了開發多門智慧賦能運動與AI健康應用相關課程，並建構結合理論、設備操作與實務場域實作的跨域教學模式，積極推動「智慧賦能」人才培育。

