北捷連續攻擊》仍有5人住院觀察 加護病房患者已脫險

捷運台北車站等處發生丟擲煙霧彈及隨機揮刀砍人連串恐擊事件，釀4死11傷。台北捷運警察加強巡邏提高警戒。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北市在前（19）日發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。衛福部統計至今（21）日下午3點20分，送醫傷病患共15人，分送新北市、台北市共10間醫院救治，其中4人不幸死亡，其餘11人受傷。

衛福部說明，收治醫院包含台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各2人，三軍總醫院、三總松山分院、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1人。11名傷者中，目前仍有5人住院治療，包括加護病房1人、一般病房4人。

衛福部長石崇良今日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時受訪表示，留院治療的傷者病況持續改善，加護病房個案已明顯進步，均已脫離生命危險，其餘住院傷者多為刀傷撕裂傷，整體恢復情況良好。

石崇良指出，後續除了醫療照護外，衛福部也將特別關注心理層面的支持，防範創傷後壓力症候群（PTSD）發生，已安排社工與心理衛生專業人員介入，協助受害者及家屬進行心理重建，盼能降低事件對身心健康的長期影響，陪伴傷者平安復原。

