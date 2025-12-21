自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北捷連續攻擊》仍有5人住院觀察 加護病房患者已脫險

2025/12/21 18:12

捷運台北車站等處發生丟擲煙霧彈及隨機揮刀砍人連串恐擊事件，釀4死11傷。台北捷運警察加強巡邏提高警戒。（資料照）

捷運台北車站等處發生丟擲煙霧彈及隨機揮刀砍人連串恐擊事件，釀4死11傷。台北捷運警察加強巡邏提高警戒。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北市在前（19）日發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。衛福部統計至今（21）日下午3點20分，送醫傷病患共15人，分送新北市、台北市共10間醫院救治，其中4人不幸死亡，其餘11人受傷。

衛福部說明，收治醫院包含台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各2人，三軍總醫院、三總松山分院、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1人。11名傷者中，目前仍有5人住院治療，包括加護病房1人、一般病房4人。

衛福部長石崇良今日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時受訪表示，留院治療的傷者病況持續改善，加護病房個案已明顯進步，均已脫離生命危險，其餘住院傷者多為刀傷撕裂傷，整體恢復情況良好。

石崇良指出，後續除了醫療照護外，衛福部也將特別關注心理層面的支持，防範創傷後壓力症候群（PTSD）發生，已安排社工與心理衛生專業人員介入，協助受害者及家屬進行心理重建，盼能降低事件對身心健康的長期影響，陪伴傷者平安復原。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中