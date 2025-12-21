健康網》小彤看癌友復發感傷 醫激勵：挺住！新藥快要上市了

小彤接到癌友姐姐的傳訊，指自己已病況不妙進入末期。台大癌醫中心腫瘤內科部主治醫師陳柏邑指出，別灰心，胰臟癌快要有新藥問世了。（取自小彤臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕兩性作家小彤今（20）日透露一位胰臟癌友姐姐的line訊息，她說：「她與我一樣胰臟癌1B，但就在上個月，手術後2年又2個月，檢查出胰臟癌『復發』了」。台大癌醫中心腫瘤內科部主治醫師陳柏邑指出，胰臟癌中約有9成的腫瘤主要是RAS基因突變，而僅有1-2%胰臟癌病人是KRAS G12C突變並能使用現今已上市的標靶藥（sotorasib, adagrasib），此一困境最快明年就有機會突破。

小彤上（11）月13日在定期回診時指出這類確認癌細胞有無轉移復發，就像「開盲盒」一樣，等候宣判。她細數那次是第6次開盲盒，抽血與電腦斷層沒有轉移復發，安全過關！但看到今天朋友的訊息，她的內心還是翻騰了一下，堅強的癌友姐姐說：「生老病死，人生不就是這樣，我不怕！」向小彤打氣一番。

陳柏邑在臉書上表示，「我們一起努力，等待黎明的曙光吧！」他說，胰臟癌與肺癌乳癌不同，極少數（<5%）的病人有標靶藥物可以使用，且即使有特定的基因突變，一線治療仍然仰賴化療，一線治療惡化後二線治療往往難超過半年。

不過，由美國Revolution Medicine公司研發的Daraxonrasib （RMC-6236）是一種pan-RAS 抑制劑，也就是胰臟癌最為常見KRAS G12D, G12V還有其它RAS突變也都是其治療之範圍。

在第一期臨床試驗中，第二線使用Daraxonrasib 的病人有29%病人腫瘤縮小，不惡化的比率則高達91%，而中位數不惡化存活期達8.5個月，整體存活期超過14個月（超過任何第一線化療組合藥物之存活期）。即使第三線或更後面使用，仍有22%病人腫瘤縮小，89%沒有惡化，不惡化存活期7.6個月，整體存活期也超過14個月！

早期試驗的結果需要大規模臨床試驗來驗證其療效，目前Daraxonrasib （RMC-6236）在全球進行的二線治療之第三期臨床試驗已完成病人收案，雖然很遺憾亞洲僅日本少數中心有幸加入，但預計2026年6月（或更早）就會有結果，假設結果正面，由於此藥已獲川普政府頒發「局長國家優先審核券（Commissioner's National Priority Voucher ，CNPV）」，預計有望在結果公佈後三個月內拿到FDA適應症，接著於全世界上市，並代表胰臟癌的標靶時代正式來臨！

