高脂護腦？ 瑞典25年研究：多吃高脂起司可降低失智風險

〔即時新聞／綜合報導〕過去飽和脂肪常被視為心血管的潛在威脅，但一項跨越25年的最新大型研究卻顛覆了這項認知。據韓媒報導，瑞典隆德大學（Lund University）團隊分析逾2.7萬人的飲食習慣後發現，長期攝取高脂肪含量乳製品的人，罹患失智症的風險明顯較低。

這項研究由隆德大學副教授埃米莉·索內斯特（Emily Sonestedt）博士領銜，研究團隊針對2萬7670名瑞典居民進行長達25年的追蹤。研究人員透過詳細的飲食日誌、問卷與面談，精確記錄參與者攝取的乳製品種類及分量。在長達四分之一個世紀的追蹤期內，共有3208人被診斷出患有失智症。統計分析顯示，攝取脂肪含量20%以上的高脂起司與失智風險降低有顯著關聯。

研究顯示，每日攝取50公克以上高脂起司的人，罹患血管性失智的風險大幅下降了29%。此外，高脂鮮奶油也可預防阿茲海默症及血管性失智症。

此外，研究也發現遺傳因素在其中扮演關鍵角色。高脂起司針對阿茲海默症的防護效果，主要出現在未攜帶「ApoE-e4」失智風險基因的群體中；若為該基因攜帶者，攝取起司與阿茲海默症間的關聯性則較不明顯。

索內斯特博士表示，起司過去常被視為不健康的食物，但本研究結果顯示，高脂肪乳製品可能對大腦健康具有潛在保護作用。

