自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》34年前今天謝金燕差點沒了命 醫曾斷言會癱瘓但她活過來了

2025/12/21 21:17

健康網》34年前今天謝金燕差點沒了命 醫曾斷言會癱瘓但她活過來了

「永遠姐姐」謝金燕回憶34年前重創，醫師還斷言她會癱瘓。國軍桃園醫院指出，重大骨折最怕壓迫神經，雙下肢常會抽痛、麻木感。（取自謝金燕臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕永遠的姐姐謝金燕34年前的今（21）日發生一場致命的車禍，她的骨盆碎裂、大腿骨折、肋骨斷裂、肺部積水、臉部割傷以及臀部二度灼傷。當時，醫師曾斷言她可能下半身癱瘓，餘生恐怕必須在輪椅上度過。如今她克服層層治療與復健，不過那時尾椎重創，至今無法直接坐在地上。

根據全民健康基金會衛教資料指出，由於尾椎沒有保護脊髓神經的功能，因此即使尾椎受傷，也不會傷到脊髓神經，更不可能造成癱瘓。只有在合併其他傷害時，例如頸椎、腰椎、胸椎同時受傷，才有可能造成神經功能的缺損。尾椎受傷可分為外傷性與非外傷，其中以外傷性的尾椎受傷較為常見。

謝金燕今在臉書提及這場差點要她命的車禍，她說：「以前姐姐出過一場很嚴重的車禍，嗯就是34年前的今天，並沒有想要一直記得它，是它所帶給我的一切後遺症一直黏著我，全身的後遺症不會更好，只求不要更糟，能活著已是萬幸」。

根據國軍桃園醫院衛教資料指出，腰椎滑脫症為腰椎椎體往前或往後移，產生症狀的原因來自腰椎不穩定，所造成的神經根壓迫或拉扯。病人常會有腰痛或類似椎間盤脫出，所造成的坐骨神經痛。腰痛有時會延伸至臀部或大腿後側。有一部分的病人則有椎管狹窄症的症狀，通常在走一小段路之後，雙下肢會產生抽痛、麻木感，必須要停下來休息才會緩解。

謝金燕當年全身撞歪歪，歷經多次清創、植皮手術與長達兩年的壓力衣治療。她坐了1年輪椅，並拄著拐杖生活了3年。現在她在舞台上又蹦又跳的，讓大家早已遺忘她那場重大車禍。

謝金燕也難得吐露身體不適，這次她透露，隨著年紀增長，痛楚越發明顯，但仍保持樂觀進取的態度，認為這些痛楚在提醒著她不要忘了重生之日，要如何更用力地活著，活成自己想要的樣子，在這個心痛的日子裡，她祝福大家無病、無痛、無災。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中