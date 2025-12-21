健康網》34年前今天謝金燕差點沒了命 醫曾斷言會癱瘓但她活過來了

「永遠姐姐」謝金燕回憶34年前重創，醫師還斷言她會癱瘓。國軍桃園醫院指出，重大骨折最怕壓迫神經，雙下肢常會抽痛、麻木感。（取自謝金燕臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕永遠的姐姐謝金燕34年前的今（21）日發生一場致命的車禍，她的骨盆碎裂、大腿骨折、肋骨斷裂、肺部積水、臉部割傷以及臀部二度灼傷。當時，醫師曾斷言她可能下半身癱瘓，餘生恐怕必須在輪椅上度過。如今她克服層層治療與復健，不過那時尾椎重創，至今無法直接坐在地上。

根據全民健康基金會衛教資料指出，由於尾椎沒有保護脊髓神經的功能，因此即使尾椎受傷，也不會傷到脊髓神經，更不可能造成癱瘓。只有在合併其他傷害時，例如頸椎、腰椎、胸椎同時受傷，才有可能造成神經功能的缺損。尾椎受傷可分為外傷性與非外傷，其中以外傷性的尾椎受傷較為常見。

謝金燕今在臉書提及這場差點要她命的車禍，她說：「以前姐姐出過一場很嚴重的車禍，嗯就是34年前的今天，並沒有想要一直記得它，是它所帶給我的一切後遺症一直黏著我，全身的後遺症不會更好，只求不要更糟，能活著已是萬幸」。

根據國軍桃園醫院衛教資料指出，腰椎滑脫症為腰椎椎體往前或往後移，產生症狀的原因來自腰椎不穩定，所造成的神經根壓迫或拉扯。病人常會有腰痛或類似椎間盤脫出，所造成的坐骨神經痛。腰痛有時會延伸至臀部或大腿後側。有一部分的病人則有椎管狹窄症的症狀，通常在走一小段路之後，雙下肢會產生抽痛、麻木感，必須要停下來休息才會緩解。

謝金燕當年全身撞歪歪，歷經多次清創、植皮手術與長達兩年的壓力衣治療。她坐了1年輪椅，並拄著拐杖生活了3年。現在她在舞台上又蹦又跳的，讓大家早已遺忘她那場重大車禍。

謝金燕也難得吐露身體不適，這次她透露，隨著年紀增長，痛楚越發明顯，但仍保持樂觀進取的態度，認為這些痛楚在提醒著她不要忘了重生之日，要如何更用力地活著，活成自己想要的樣子，在這個心痛的日子裡，她祝福大家無病、無痛、無災。

