健康 > 名人健康事

健康網》置換人工髖關節完成6任務 蕭亞軒回來了

2025/12/20 21:42

藝人蕭亞軒（左）正積極復健，做好體能訓練，準備跨年時重回舞台。中國醫藥大學附設醫院呼籲，磨損過度會使髖關節病變，若有不適，應及早就醫治療。（取自蕭亞軒臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕愛跳舞的藝人蕭亞軒Elva飽受髖關節骨折之苦，為了要重返舞台，她吃盡苦頭，2年半內經歷5次手術，包括更換人工髖關節。Elva今（20）日宣布將於31日在湖南衛視跨年晚會登台。根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，人工髖關節置換術乃是利用人工植入物，置換有疾病或損傷的髖關節，模擬球狀關節與股骨的連接方式，以取代人體髖關節功能的一種骨科手術。

Elva過去因練舞之故，2022年發現右髖關節骨折，但她敬業忍痛把行程走完，常靠著止痛藥硬撐工作，據了解，因此錯過了黃金治療期，導致後來行走不易，甚至下了舞台後改拄拐杖行走。

中國醫藥大學附設醫院指出，磨損過度會使髖關節病變，另一種常見原因為股骨頭缺血性壞死；外傷也是造成股骨頭、股骨頸骨折的原因。此外，也可能因腫瘤而導致。

Elva當時走路困難、跛行、長短腳，已屬相當嚴重的症狀，所幸她都熬過來了。中醫大指出，進行人工髖關節置換手術後，必須按照醫囑進行照護，有6點注意事項：

●兩腿中間應放一個枕頭，以維持髖關節外展姿勢，避免人工髖關節脫臼。
●手術後第一天可酌情將搖高床頭，以不超過60°為宜，可做梳洗、進食和看報等日常活動。
●攝取高蛋白、高纖維、高維生素的均衡飲食。
●為了早期下床，須進行肌肉收縮運動和趾關節、踝關節及膝關節的主動性運動。
●患肢不能完全承受身體重量，須用拐杖助行3個月。
●規律進行復健運動。

