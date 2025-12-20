自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》北捷連續攻擊 精神科醫解析：如何辨識高風險狀態？

2025/12/20 16:23

19日傍晚台北發生隨機傷人案。（記者方賓照攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在19日的捷運台北車站與中山站的無差別攻擊案震驚全台，衛福部在今（20）日說明，共有15人送醫，包含兇嫌張文在內已有4人不治。

精神科醫師楊聰財以我會用心理學、公共安全、創傷照護的角度，謹慎、不獵巫、不貼標籤地談他的看法。楊聰財提醒：以下內容不是對任何單一犯人的診斷，而是根據國際研究與臨床經驗，整理「隨機公共攻擊行為」常見的風險特徵與因應重點。

問題一：通常會做出「隨機攻擊」行為的人，常見有哪些人格／心理特質？

先說重要前提：並非所有有心理疾病或人格特質的人都會暴力；多數暴力事件是「多重因素疊加」的結果，而非單一人格造成。

一、常見「高風險心理特徵」（不等於診斷）

以下特質在隨機公共攻擊事件的事後分析中，出現機率偏高：

強烈的被害感與敵意歸因：

• 長期覺得「社會對不起我」「大家都在壓迫我」

• 容易把挫折歸因於陌生人、制度、整個世界

• 形成「我們 vs 他們」的對立心態

心理機制：慢性羞辱感＋無力感 → 憤怒外射

情緒調節能力極低：

• 一旦情緒被觸發，難以自我冷卻

• 憤怒、焦慮、恐慌來得又快又猛

• 常有「爆發式行為」，事後自己也說不清楚

衝動性高、風險評估差：

• 不太能預見行為後果

• 當下只想「做點什麼」

• 在混亂中反而更容易行動（例如煙霧、尖峰時段）

社會疏離與孤立：

• 與人連結薄弱、缺乏支持系統

• 長期感覺「不被看見」「沒有位置」

• 有時會出現「用極端方式讓世界注意到我」

偏執或扭曲信念（不一定到精神病程度）：

• 過度懷疑他人動機

• 對特定族群、地點、象徵有強烈敵意

• 在壓力下現實感變差

問題二：我們可以怎麼辨識這類「高風險狀態」的人？

再次強調：不是要當警察或鑑定他人，而是提升「情境警覺」

一、行為層面的「警訊組合」

在公共場所，以下多項同時出現時要提高警覺：

情緒狀態異常：

• 眼神高度警戒、空洞或極度憤怒

• 自言自語、來回踱步、動作急促不自然

行為不合情境：

• 在人潮中反覆測試出口、觀察人群反應

• 無明確目的地卻長時間停留

• 對微小刺激反應過度（別人擦身而過就暴怒）

攜帶或操作可疑物品：

• 明顯不必要的包裹、器具

• 刻意遮掩、反覆確認物品是否在身上

關鍵不是「長相」或「怪不怪」，而是「行為是否不符合情境邏輯」

問題三：為什麼路人反應看起來平靜？可以提醒大家什麼？

這點非常重要，你的觀察是心理學上高度一致的現象。

一、為什麼人群常「反應慢」？

1正常性偏誤（Normalcy Bias）

• 大腦傾向相信「不會有事」

• 第一反應是：「應該不是我想的那樣吧？」

2旁觀者效應

• 人越多，越容易覺得「應該有人會處理」

• 自我行動的責任感被稀釋

3台灣社會的高度秩序信任

• 習慣安全、有制度

• 對「恐攻情境」心理預演不足

二、可以提醒大眾的「三個簡單原則」

1. 異常＝先離開，不要等確認

不確定 ≠ 安全

直覺覺得怪，就先拉開距離

2. 逃生優先於圍觀或英雄行為

英勇值得尊敬，但不是每個人都適合正面介入

多數情境下：拉開距離 → 通報 → 協助疏散，才是最安全的正確行為

3. 記住出口，而不是低頭滑手機

在捷運、百貨、演唱會，養成「快速掃描出口」的習慣。

問題四：目睹犯案現場的人，接下來要注意什麼？什麼情況需要就醫？

這一題非常關鍵，因為心理創傷常被低估。

一、短期「正常但需要觀察」的反應（數天～1個月）

以下是創傷後常見反應，不代表你脆弱：

1• 一直回想畫面、聲音、氣味（例如煙霧味）

2• 睡不好、做惡夢

3• 心跳快、容易受驚

4• 情緒麻木或突然想哭

5• 不敢再搭捷運、經過相關地點

若逐漸減輕，通常屬自然復原

二、需要儘快就醫或心理介入的警訊

若出現以下情況，不要硬撐：超過 1到2個月週仍未改善或加重；明顯影響工作、生活、人際。或是出現以下任何一項：

• 強烈恐慌發作、呼吸困難

• 反覆「像真的又發生一次」的侵入式回憶

• 嚴重失眠

• 情緒極度低落、無望感

• 出現「我是不是該消失」等念頭

• 大量飲酒、用藥來麻木自己

以上可能是 急性壓力障礙（ASD）的早期表現，症狀延長超過1個月會演變成或創傷後壓力障礙（PTSD）。

三、目擊者可以立刻做的「自我保護行為」

• 跟可信任的人談（不要獨自消化）

• 暫時減少反覆觀看相關新聞影片

• 維持規律作息、吃、睡

• 若公司或學校有心理諮商資源，早用比晚用好

最後楊聰財用這句話總結：這起事件令人震驚，也令人心痛。感到害怕、困惑、憤怒，都是正常反應。真正的安全，不只是警力與設備，而是：社會能否理解風險；人們是否知道如何自保與互助；創傷是否被好好照顧。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

