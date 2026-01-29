自由電子報
小心直腸癌腫瘤釀腸穿孔 台南柳營奇美醫院緊急手術搶命

2026/01/29 19:37

柳營奇美醫院一般及消化系外科醫師林敬天說明，大腸直腸癌造成腸道阻塞、腸穿孔的病程演變和治療。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕小心直腸癌因腫瘤腫大，造成腸道阻塞，甚至造成腸穿孔，導致腹膜炎及敗血症的重症，台南柳營奇美醫院醫療團隊及時為1名病人切除病灶大腸15公分長、約6公分大的直腸腫瘤，後續安排化療、放射線穩定治療中。

柳營奇美醫院一般及消化系外科醫師林敬天今天（29日）表示，大腸直腸癌在台灣癌症發生率排名前三名，隨著醫療科技進步，目前對大腸直腸癌的治療除了傳統開刀，還有最先進的細胞治療、標靶治療、免疫治療等搭配化學治療，針對不同期別的大腸直腸癌都有穩定且有效的策略。

1名52歲中年男子平時身體健康，因血便就醫，經糞便潛血檢查呈現陽性反應，隨後轉診安排大腸鏡檢查，發現有腫瘤造成腸道阻塞，但病理切片還未有結果時突發劇烈腹痛，急診發現腫瘤已侵蝕腸壁造成腸道穿孔，併發腹膜炎及敗血症。

醫療團隊緊急手術展開搶救，切除腫瘤、15公分大腸、腸道接合、人造肛門，再透過疼痛控制、營養支持、復健及腸胃功能促進等整合性照護，成功救回病人一命，在1週後出院，目前持續治療和追蹤中。

林敬天說，大腸直腸癌早期發現比任何手術術式都重要，許多的危險因子多半和生活作息有關，包含肥胖、高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食、抽菸及飲酒等。民眾平時應留意排便習慣有無改變，若出現血便切勿掉以輕心，另外要多運動、多蔬果、少紅肉亦是預防大腸癌的健康秘訣。

45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌家族史者，可每2年接受1次糞便潛血檢查的癌症篩檢。（記者楊金城攝）

