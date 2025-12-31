健康網》細嚼慢嚥！營養師：「噎住」 所有年紀都會 嚴重恐送命

進食時噎住並非老人專利，幼童或成人都有可能遇上。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「噎住一瞬間，天堂與人間！」營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」吃飯時，突然嗆到或卡住，通常咳幾聲就能恢復呼吸，所以看起來小事一件。但事實上，異物阻塞呼吸道是全球被嚴重低估的意外之一。

老辜表示，噎住不是小孩或老人專屬的問題，任何年齡都可能發生，而且多半就發生在最日常的情境，吃飯的時候。老辜談預防食物噎住的策略：

成人與高齡者

●肉類切小塊並充分咀嚼。

●避免口中含食時快速回應或大笑。

●過量酒精會影響感覺與動作協調。

●熱狗與香腸應縱向切開，而非厚圓片。

●假牙會降低口腔對小骨頭或纖維的感知。

●神經、精神或神經肌肉疾病患者用餐需有人陪同。

●用餐時避免分心與活動（不看電視、不走動、不交談）。

●進食放慢速度，讓唾液充分浸潤食物，使食團呈半流質狀。

●專注咀嚼，以察覺質地變化（是否有種子、泥沙、塑膠碎片）。

●黏性食物（如白飯、威化餅、花生醬）需特別咀嚼，避免圓形硬糖。

嬰兒、幼兒、兒童

●盡可能延長哺乳時間。

●教導孩子進食時不說話。

●用餐環境應安靜、不匆忙。

●避免用餐時分心，例如電腦遊戲、玩手機。

●適當情況下採用「嬰兒主導式離乳」。

●葡萄、橄欖、櫻桃番茄應縱向對半切。

●教導孩子應將果核、種子、骨頭碎片吐出。

●教導孩子避免邊吃邊跑、笑、玩耍或塞滿嘴。

●副食品添加期，在監督下引入不同質地與風味。

●教導孩子充分咀嚼，使食物質地接近蔬菜濃湯。

●使用小物件噎住測試器，判斷物品是否對兒童構成噎住風險。

老辜表示，噎住常與文化及傳統飲食有關，例如節慶食物、糯米製品、堅果、熱狗等。風險與食物的質地、形狀與大小密切相關，包括過大、圓滑、圓柱狀、過硬、黏性、纖維性或可壓縮食物。風險亦與年齡、攝取量及唾液分泌有關。

其中唾液對吞嚥安全，極度重要。充分咀嚼後，食物會與唾液混合成濕潤、黏合的「食團」，才能順利繞過呼吸道、進入食道。口乾、吃太快、沒有好好咀嚼，食物就容易「散開」或卡在喉嚨，增加噎住風險。這也是為什麼，老辜一直強調細嚼慢嚥的原因之一！

同時老辜提醒，噎住的定義為：又稱異物阻塞呼吸道（FBAO），是指異物（如食物、小型硬物、糖果等）阻礙呼吸道空氣通過的現象。當氧氣無法進入肺部時，會導致窒息缺氧，若未能迅速解除，常造成永久性神經損傷甚至身亡。

噎住時，黃金時間往往只有幾分鐘。學會基本急救動作，可能就是生與離的差別。其中最重要的，就是由Henry Heimlich所推廣的腹部推擠法，稱為哈姆立克法。這不只是醫護人員的技能，任何人都有可能在家中、餐桌旁用得到。

最後補充一項研究：2023年，一篇研究詳細探討了噎住的風險與預防。來自義大利羅馬的某醫院急診部，分析了138位因噎住而就醫的病患資料。研究發現，在年齡介於1至88歲，其中以40–59歲族群最多，男女比例相近。造成噎住的食物種類，因季節性、傳統節日及在地飲食特色而不同。當中，67%的病患因魚刺噎住，9%是肉骨及3%是朝鮮薊。另有三例非食物異物噎住，分別為矯正器材、牙籤與別針。

噎住之所以可怕，不是因為它罕見，而是因為它太日常而容易被輕忽。真正有效的預防，不是禁止某些食物，而是回到最基本的事。那就是，「好好坐著吃、慢慢咀嚼、專心感受食物的質地變化」。

