健康網》ADHD孩子真是不乖嗎？ 藥師揭用藥關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕家有過動兒的父母，在孩子使用藥物後，需正確了解作用，才能幫助孩子情緒、行為更穩定。陳玉瑩藥師指出，目前治療ADHＤ的第一線用藥為中樞神經興奮劑，主要成分為methylphenidate，能提升腦中多巴胺與正腎上腺素的濃度，進而提升專注力並減少衝動行為。若中樞神經興奮劑效果不佳，或因副作用明顯而無法持續使用，醫師則可能考慮改用第二線藥物—非興奮劑，如atomoxetine，這類藥物是藉由調整正腎上腺素傳遞來改善症狀，作用相對溫和。

陳玉瑩提醒，「藥品最好能每天規律服用，以維持穩定的血中濃度。」不過，當孩子在服藥一段時間後，若病情已趨穩定，家長可與醫師討論是否在寒暑假嘗試「藥品假期」，觀察孩子在停藥時的情緒反應與行為控制，再作為是否繼續用藥或調整劑量的重要依據。

副作用與日常照護注意事項

常見的副作用包括：食慾下降、睡眠品質不佳與腸胃不適等。建議可於早晨服藥，以免影響夜間睡眠；若能隨餐或餐後服藥，也可減輕腸胃不適。此外，因藥品分為短效與長效等不同劑型，作用時間各異，醫師也會依孩子的學習與日常生活需求進行調整。

陳玉瑩建議，家長應留意孩子身高與體重的變化，並定期回診追蹤。治療初期，部分孩子可能因食慾下降導致體重增加較慢，但研究顯示，長期觀察下來，最終身高與體重與同齡兒童差異不大。若出現明顯副作用，醫師通常會透過調整劑量或更換藥品來改善。她也提醒，雖然ADHD藥品屬於管制藥品，但在學理上並不會造成成癮。然而，部分家長可能因感覺孩子「服藥後表現更好」，而產生心理依賴，這同樣要特別注意。

「ADHD的發生與大腦神經傳導及發育未臻完全有關，通常隨著孩子進入國高中期會趨於穩定。」陳玉瑩解釋，如果在小學階段沒有及早接受妥善治療，孩子可能面臨學習困難、同儕排斥、情緒低落甚至自尊受損，對成長與發展造成長遠影響。

她強調，目前沒有任何保健食品能取代藥品治療，也不能僅寄望「孩子長大就會自然好轉」而忽視治療。家長若有疑慮，應與專業醫師充分討論，找到最適合孩子的治療方式，幫助孩子在成長過程中能發現潛能，邁向更穩定、自信的未來。

