自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》ADHD孩子真是不乖嗎？ 藥師揭用藥關鍵

2025/12/20 10:24

藥師陳玉瑩強調，目前沒有任何保健食品能取代藥品治療，提醒家長治療ADHＤ藥品最好能每天讓孩子規律服用，以維持穩定的血中濃度；情境照。（圖取自freepik）

藥師陳玉瑩強調，目前沒有任何保健食品能取代藥品治療，提醒家長治療ADHＤ藥品最好能每天讓孩子規律服用，以維持穩定的血中濃度；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕家有過動兒的父母，在孩子使用藥物後，需正確了解作用，才能幫助孩子情緒、行為更穩定。陳玉瑩藥師指出，目前治療ADHＤ的第一線用藥為中樞神經興奮劑，主要成分為methylphenidate，能提升腦中多巴胺與正腎上腺素的濃度，進而提升專注力並減少衝動行為。若中樞神經興奮劑效果不佳，或因副作用明顯而無法持續使用，醫師則可能考慮改用第二線藥物—非興奮劑，如atomoxetine，這類藥物是藉由調整正腎上腺素傳遞來改善症狀，作用相對溫和。

陳玉瑩提醒，「藥品最好能每天規律服用，以維持穩定的血中濃度。」不過，當孩子在服藥一段時間後，若病情已趨穩定，家長可與醫師討論是否在寒暑假嘗試「藥品假期」，觀察孩子在停藥時的情緒反應與行為控制，再作為是否繼續用藥或調整劑量的重要依據。

副作用與日常照護注意事項

常見的副作用包括：食慾下降、睡眠品質不佳與腸胃不適等。建議可於早晨服藥，以免影響夜間睡眠；若能隨餐或餐後服藥，也可減輕腸胃不適。此外，因藥品分為短效與長效等不同劑型，作用時間各異，醫師也會依孩子的學習與日常生活需求進行調整。

陳玉瑩建議，家長應留意孩子身高與體重的變化，並定期回診追蹤。治療初期，部分孩子可能因食慾下降導致體重增加較慢，但研究顯示，長期觀察下來，最終身高與體重與同齡兒童差異不大。若出現明顯副作用，醫師通常會透過調整劑量或更換藥品來改善。她也提醒，雖然ADHD藥品屬於管制藥品，但在學理上並不會造成成癮。然而，部分家長可能因感覺孩子「服藥後表現更好」，而產生心理依賴，這同樣要特別注意。

「ADHD的發生與大腦神經傳導及發育未臻完全有關，通常隨著孩子進入國高中期會趨於穩定。」陳玉瑩解釋，如果在小學階段沒有及早接受妥善治療，孩子可能面臨學習困難、同儕排斥、情緒低落甚至自尊受損，對成長與發展造成長遠影響。

她強調，目前沒有任何保健食品能取代藥品治療，也不能僅寄望「孩子長大就會自然好轉」而忽視治療。家長若有疑慮，應與專業醫師充分討論，找到最適合孩子的治療方式，幫助孩子在成長過程中能發現潛能，邁向更穩定、自信的未來。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1057期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中