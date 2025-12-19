健康網》禿頭遺傳早有警訊！ 醫揭家族4大觀察對象

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，遺傳性禿頭早已寫在基因裡，若家族史明確，確認自己是高風險群，提醒及早發現、預防、定期檢查與治療才是上策；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕還在擔心自己會不會禿頭？等到髮際線後退才驚覺來不及了！DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，很多人以為禿頭只要看爸爸，結果年紀輕輕就開始掉髮，才發現原來外公也是禿頭。其實遺傳性禿頭（雄性禿）早就寫在你的基因裡，只是你一直沒注意那些警訊。提醒家族中若爸爸、外公、舅舅、爺爺等人有禿頭狀況，應提高警覺，及早預防。

柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，禿頭基因其實會遺傳，如果家族中有人禿頭，就該提高警覺；並提供以下「家族4人觀察法」，讓你一秒看穿自己是不是「天選之人」：

爸爸—最直接的遺傳指標

雄性禿的主要基因雖來自X染色體（媽媽），但研究顯示，若爸爸有雄性禿，孩子禿頭風險也大增。觀察重點是，查看爸爸的髮際線、頭頂旋渦處、兩側鬢角以及幾歲開始禿，如果上述地方髮量稀疏或已禿，且發生時間早，應特別警覺。

媽媽的爸爸（外公）—最關鍵的遺傳密碼

雄性禿基因主要位於X染色體上，男生的X染色體100%來自媽媽，而媽媽的X染色體又有一半來自外公。所以，如果外公是禿頭，外孫的禿頭機率達50%。觀察重點可問問媽媽或看老照片，確認外公年輕時和中年後的髮量變化。

媽媽的兄弟（舅舅們）—基因相似度高達50%

舅舅和你一樣都是從外公、外婆那裡各取一條X染色體，若舅舅禿頭，代表他們也遺傳禿頭基因，而你擁有同樣X染色體的機率是50%。觀察重點是，若舅舅禿頭人數多、禿髮情況嚴重、禿頭年紀輕，風險就越高。

爸爸的爸爸（爺爺）—次要但不可忽視的參考

雖然你的X染色體不是來自爸爸這邊，但爺爺的基因狀況仍然會影響你的雄性禿表現程度。觀察重點是，若爺爺和爸爸都禿頭，代表父系這邊也有禿頭基因，風險也會進一步提高。

柯博桓強調，遺傳性禿頭寫在基因裡，如果家族史明確，確認自己是高風險群，或是已經開始出現掉髮徵兆，提醒及早發現、及早預防、定期檢查、及早治療才是上策，也仍有機會保住秀髮。

