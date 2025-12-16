自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》補薑母鴨進ICU？ 專家警增加心梗風險 「3族群」別吃

2025/12/16 12:58

薑母鴨等補品是台灣人補冬大熱門。然而，專家指出，有心臟病、高血壓、高血脂病史的民眾要提防心肌梗塞風險；圖為情境照。（資料照）

薑母鴨等補品是台灣人補冬大熱門。然而，專家指出，有心臟病、高血壓、高血脂病史的民眾要提防心肌梗塞風險；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷，冷天就愛吃補，麻油雞、薑母鴨等補品是台灣人補冬的大熱門。然而，馬偕醫院營養師趙強提醒，烹調不能將酒精完全去除，值得警覺的是，近一個月送進ICU的幾位心肌梗塞病人，發作前都吃了這類料理，有心臟病、高血壓、高血脂病史的民眾最好別吃！

氣候驟冷時，民眾最愛的就是手裡端上一碗「燒呼呼」的料理，尤其是加入了酒的料理，像是麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等，這些小吃店總是人潮不斷。

不少人甚至以為這些料理點火燒過，就不會有酒精。趙強於臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文分享，加酒烹調的料理，點火燒過，烹調後仍無法將酒精完全去除。根據研究報告，加酒的料理，點火燒至火焰自動熄滅，還可以殘留75%的酒精量。因此選擇大量加酒的料理，例如麻油雞、羊肉爐、薑母鴨並不是好選擇。

他更提出警告，近一個月他在心臟內科加護病房就遇過數位心肌梗塞的病患，他們在生病發作前都吃了這類料理。

趙強分析，這類料理不只有酒的問題，可能同時會帶來大量的油脂，尤其是有心臟病、高血壓、高血脂病史的民眾，還是不吃這類食物比較好。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

