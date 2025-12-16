自由電子報
健康 > 杏林動態

考量人口分布及救護、OHCA案件數 中市高級救護隊明年增加成3支

2025/12/16 13:21

市長盧秀燕表示，緊急救護可推廣到民間。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕緊急救護分秒必爭，台中市消防局孫福佑今天在市政會議報告指出，考量到人口分布、救護、OHCA案件數，明年3月要在都會核心區、南台中（大里區）、北台中（豐原區）3大生活圈成立3支高級救護隊，而都會核心區由原專責救護隊更名為「博館高級救護隊」，服務涵蓋人口全市41.85%。

台中市政府今天進行市政會議，市長盧秀燕表示，救護工作相當重要，消防局成立全國第一支醫師為主的義消分隊，當重大救護需求發生，以醫生為主的專業義消分隊可派上用場，發揮更大的指導醫療量能，整隊都是醫生，在救護車來之前可以緊急救護。

此外，她更認為，建置救護能量不是只有消防局，一般民眾若懂得救護，可及時進行救命，因此請消防局跟各局處合作，從公務人員做起，對有興趣學習的公務員來開班授課，也可推廣到里鄰，各局處也可協助民間單位救護。

消防局長孫福佑報告中市救護情形。（記者蘇金鳳攝）

孫福佑表示，搶救時間分秒必爭，因此到院前預知，從傳統無線改為數位行動裝置，於到院前完成資訊傳輸，為腦中風、心肌梗塞民眾爭取到黃金急救10至15分鐘。

此外，今年5月開始啟用QR code病患資料掃描系統，縮短救護車留院時間並提升交接效率。 

