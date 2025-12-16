自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

催打流感疫苗 竹縣衛生所今起推老幼接種送禮券活動

2025/12/16 13:19

新竹縣針對老、幼催打流感疫苗，即日起推出打疫苗送禮券的限量好康。（取自竹縣府官網）

新竹縣針對老、幼催打流感疫苗，即日起推出打疫苗送禮券的限量好康。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府衛生局鎖定長輩和幼兒催打流感疫苗，從今天（16日）起舉辦長者幼兒接種流感疫苗，就送限量的100元衛教品禮券活動，只要是縣內今年還沒接種流感疫苗的65歲以上長輩、出生滿6個月到國小入學前的幼童，到縣內13鄉鎮市衛生所接種流感疫苗，就有機會獲得這個好康。

縣府衛生局長殷東成說，這是為了避免縣內老弱罹患流感後併發重症甚至不幸發生死亡案例所祭出的催打措施，另外公費流感疫苗跟COVID-19疫苗可以同時接種，請相關的公費對象儘速完成施打。

殷東成說，根據疾管署上週二最新的資料顯示，12月初第1週新增21例流感併發重症病例、15例死亡。從今年底開始流感累計全國已有370例重症病例和66例死亡。其中重症病例中，65歲以上長者占64%、有慢性病史者占83%，另有92%重症患者根本沒有接種本季流感疫苗。

新竹縣10月1日開打公費流感疫苗迄今，流感疫苗剩約6000劑，已接種的15萬7000人次，65歲以上長者和學齡前幼兒至少接種1劑流感疫苗的接種率分別為45.6%、63.6%，為持續提升這2個族群的接種率降低併發重症甚至死亡個案，所以推出接種加碼送100元禮券活動。除了各地衛生所，新竹縣今年共有76家接種合約院所提供接種服務，但建議事先電話確認，以確保可以施打到疫苗也節省排隊等候時間。 

