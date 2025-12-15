天冷就想暴食？營養師公開「3種飲食」擊退冬季飢餓感

營養師推薦三種對控制食慾極為有效的食物，包括富含高蛋白的熱湯、優格搭配肉桂與莓果，以及草本茶，示意圖。（情境照）

〔即時新聞／綜合報導〕一到冬天，食慾就像被打開的水龍頭，特別容易感到飢餓嗎？營養師推薦三種對控制食慾極為有效的食物，包括富含高蛋白的熱湯、優格搭配肉桂與莓果，以及能安撫情緒的草本茶，幫助民眾健康度過食慾大開的冬季。

根據韓媒報導，英國營養師帕特爾（Karin Patel）指出，冬季食慾增加是身體維持體溫的自然反應，因此人們會特別渴望快速提供能量的高熱量食物。她強調，想對抗飢餓感，「富含高蛋白且溫暖的食物」是首選。她建議在湯品中加入扁豆、雞肉或豆類等高蛋白食材，搭配藜麥一同食用。

帕特爾解釋，由於蛋白質消化速度較慢，能帶來持久的飽足感，並使血糖緩慢上升，對食慾控制極為有利。此外，溫暖的食物不僅能放鬆因寒冷而緊繃的身體，更有助於緩和身體的壓力反應，間接達到抑制食慾的效果。

帕特爾也推薦「優格搭配莓果和肉桂」的組合，稱其是下午抵禦飢餓感的完美點心。優格本身就是優質高蛋白，有助於延長飽足感；而肉桂含有的肉桂醛被證實有助於改善胰島素敏感性、穩定血糖，同時其特殊的香氣也能輔助食慾控制。此外，莓果類富含多酚與有機酸，能在免疫力容易低落的冬季提供絕佳的保護力。

許多時候，身體發出的「飢餓訊號」其實是缺水所造成的。帕特爾建議多喝「溫暖的草本茶」來維持體內水分，避免因脫水而產生的假性飢餓感。草本茶除了補水、幫助排除廢物，更有助於提振和放鬆心情。如薄荷茶可以緩解壓力、增進活力或緩解感冒症狀；若追求酸甜口感或皮膚保養效果，則可選擇玫瑰果茶。

