健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》癌症不是突然找上門！ 名醫揭常見10大癌症警訊

2025/12/16 13:28

科博特診所院長劉博仁指出，癌症非一天造成，當不適症狀持續、治療不如預期或習慣改變，一定要再多想想，是否有其他疾病的可能；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，癌症非一天造成，當不適症狀持續、治療不如預期或習慣改變，一定要再多想想，是否有其他疾病的可能；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人得知罹癌的瞬間，常感到詫異且難以置信。對此，科博特診所院長劉博仁指出，其實癌症並非一天造成，它常常是身體警訊被忽略，日後才被發現。並分享2名患者因身體分別出現黃疸、貧血頭暈，經就醫檢查，被診斷罹患膽管癌、大腸癌。提醒常見肺癌、大腸癌、乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌等10大癌症，均有不同警訊，若身體出現變化且反覆發生，建議就醫檢查最安心。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，近期門診有2位讓人印象深刻的患者，1位因長期消化不良，就醫診斷為胃酸逆流，吃胃藥始終沒改善。2個月後，皮膚、眼睛出現黃疸，經腹部超音波檢查，才發現是膽管癌。另1位患者本身有痔瘡，偶有血便，一直以為是老毛病。直到同事提醒他臉色蒼白又常頭暈應就醫，才發現是大腸癌。

劉博仁進一步提及，這2個案例顯示，身體會說話，但往往是我們有沒有警覺。當不適症狀持續、治療不如預期，或是習慣的症狀出現改變時，一定要再多想一想，是否有其他疾病的可能。此外，他並列出台灣常見10大癌症早期可能出現的身體警訊如下：

•肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶。

•大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦。

•乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變。

•肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸。

•攝護腺癌：排尿困難、夜尿變多。

•口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊。

•甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞。

•胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降。

•皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則。

•胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦。

劉博仁最後也再次強調，癌症不是一天造成的，注意身體警訊並不是要你恐慌，也並非出現症狀就等於罹癌。而是提醒當症狀反覆、持續，且與以往不同時，及時進行完整檢查，也讓自己的健康多一分保障。

