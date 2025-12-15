2025大腸直腸外科醫學會年會 國際級手術實況吸引568位專家

大腸直腸外科醫學會理事長、中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒，在論壇會上致詞。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025大腸直腸外科醫學會年會首度與國際大腸直腸外科論壇（ICRSF）共同辦理，今年以手術為核心主軸，安排5場實況手術，邀集超過30位國際講者參與，吸引568位國內外醫師專家齊聚，創下參與人數歷年新高。

大腸直腸外科醫學會理事長，也是中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，第1天的實況手術邀請高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科盧建璋醫師執行單孔達文西機械手臂手術，另由韓國教授Yoon Suk Lee使用Artisential執行腹腔鏡低前位切除手術。

2025大腸直腸外科醫學會年會與國際大腸直腸外科論壇，安排5場實況手術，邀集超過30位國際講者參與，吸引568位國內外醫師專家齊聚。（中醫大新竹附醫提供）

第2天則由中醫大新竹附醫副院長沈名吟醫師，與中醫大附醫外科部主任柯道維醫師分別以達文西Xi系統，與Medtronic Hugo系統進行右側大腸癌手術示範。

第3天邀請世界知名的歐洲大腸直腸外科醫師Amjad Parvaiz，以達文西Xi系統示範機械手臂輔助系統執行全繫膜切除術。5場實況手術展現不同設備的特色，且以同步進行的方式讓與會者得以進行比較。患者方面則未挑選特別複雜的病人，而是臨床常見的病人。

陳自諒指出，本次年會舉辦手術影片競賽，共有20支影片參賽，其中包含1位泰國醫師，首次有外國人參加。比賽成績分為手術技巧，剪輯技巧，影片流暢度，影片品質，技術創新，高難度步驟，同儕評比等項目。期藉此訓練醫師練習剪輯手術影片，同時也提醒外科醫師，要養成隨時回看手術影片的習慣，才能不斷精進手術技巧。

在直腸癌的治療方面，陳自諒表示，直腸癌治療的重要趨勢是保留肛門、延續生命、減少復發與轉移，會議中特別邀請各國醫師，針對達文西或腹腔鏡的選擇等多項議題進行討論。痔瘡已經成為台灣大腸直腸外科領域的顯學，年會針對痔瘡的治療，安排一場大型論壇，針對痔瘡的各個面向進行廣泛討論。

會中頒發學會榮譽會員給3位國際重量級專家，並且頒發終身奉獻獎給曾經擔任大腸直腸外科醫學會理事長、前北榮外科部主任林楨國教授。此外，年會並特別安排女外科醫師論壇，邀請多個國家的女性外科醫師與會，針對女性外科醫師面臨的挑戰、必須克服的障礙等議題展開討論。

2025大腸直腸外科醫學會年會首度與國際大腸直腸外科論壇（ICRSF）共同辦理。（中醫大新竹附醫提供）

