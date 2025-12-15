健康網》減重族必看 研究：加點辣椒讓你更快有飽足感

想要減重的民眾，都知道應該少吃，腎臟科醫師江守山建議，不妨試試在盤子裡加點辣椒，效果會更好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想要減重的民眾，都知道應該少吃，可是如果單靠意志力，往往不夠力，到底要如何減少攝取量呢？腎臟科醫師江守山建議，不妨試試在盤子裡加點辣椒。

江守山於臉專頁「江守山醫師」發文表示，很多人喜歡在飯菜裡加點辣味，這確實能減少食量。賓州州立大學的研究人員表示，這種被稱為「口腔灼燒」的現象，確實能透過減慢進食速度，幫助民眾減少卡路里的攝取。

江守山引述這項研究說明，研究人員對130名志工進行了測試，志工們分別食用了牛肉辣椒或雞肉咖哩，2種菜餚都有微辣和特辣2種版本。研究人員透過改變菜餚中添加的甜椒粉和辣椒粉的比例來控制辣度，同時，保持辣椒的味道不變。

研究人員記錄了參與者進食的過程，並且，透過視頻，研究人員測量了食物和水的攝取量、用餐時間、每分鐘的進食速度（克/分鐘）、每口食物的攝取頻率和每口食物的大小。

江守山表示，正如預期，志工們吃更辣的菜餚時速度更慢。進食速度減慢通常意味著食物在口中停留的時間更長，這可能有助於發出飽腹信號，並導致進食量減少。研究證實，食用辛辣食物的人，即使他們吃得比食用清淡食物的人少，他們也感覺飽了。

